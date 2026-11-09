Dosarul penal cu frații Micula îi unește pe Bolojan și Orban. Cum justifică încasările uriașe încasate de cei doi frați

Fuziunea dintre PNL și Forța Dreptei readuce în prim-plan relația controversată dintre Ilie Bolojan și Ludovic Orban. Decizia ridică noi semne de întrebare asupra intereselor care i-au ținut apropiați de-a lungul anilor. În spatele alianței politice se află însă și dosarul penal al fraților Micula.
Dosar prin care afaceriștii sunt acuzați că au primit bani grei de la stat. Orban a declarat însă că Bolojan l-a susținut în campania din 2021 și că au colaborat bine încă din 2007, de aceea ar fi acum în relatii bune. Fostul lider PNL a ajuns ținta unui mare scandal în urma perchezițiilor la firmele fraților Micula, care se află de ani de zile în spatele lui Ilie Bolojan.
Bolojan îl aduce înapoi pe Orban în PNL. Planul ascuns
După dezvăluirile în dosarul fraților Micula și legătura controversată dintre Bolojan și Orban, cei doi au decis ca partiudele lor să fuzioneze. Biroul Politic Național al PNL, condus de Bolojan, a aprobat în unanimitate demararea negocierilor pentru fuziune. Mișcarea marchează revenirea oficială a lui Ludovic Orban în tabăra liberală după o absență de cinci ani.
Dezvăluiri controversate dintre relația lui Orban cu Bolojan au ieșit la iveală anul trecut la începutul lunii noiembrie, după ce Parchetul General a făcut percheziții de amploare la sediile unor firme care aparțin fraților Micula. Este vorba despe companiile Romatsa, Nuclearelectrica şi Conpet a căror conturi au fost blocate de cei doi afaceriști în decembrie 2019.
În presă, au apărut atunci mai multe speculații conform cărora Ludovic Orban și Ilie Bolojan ar fi facilitat plăți sau ar fi negociat alocarea unor fonduri publice din rezerva guvernamentală în beneficiul acestora. Tot atunci, s-a speculat că miliardarii din Bihor ar fi fugit din țară pentru a nu da ochii cu anchetatorii. Însă, cei doi au negat acuzațiile.
Potrivit presei, Frații Micula ar fi foarte bine conectați la vârful statului român. Ei au avut o relație extrem de apropiată cu Ilie Bolojan, după cum relata fostul ambasador american în 2006. Cei doi frați ar fi reușit să-l impună pe Bolojan la conducerea județului Bihor, după ce ar fi intervenit pe lângă guvernul Tăriceanu.