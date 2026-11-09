Se schimbă harta României din 2028! Sute de primării ar putea dispărea, iar unele orașe își pierd statutul

O reformă administrativ-teritorială de amploare ar putea reduce numărul primăriilor și al aleșilor locali. Aproximativ 1.600 de administrații locale vor fi analizate, iar între 700 și 900 ar putea fi reorganizate.
O amplă reformă administrativ-teritorială ar putea schimba radical structura administrației locale din România începând cu anul 2028. Până la 18.000 de aleși locali, printre care primari, viceprimari și consilieri locali, ar putea să nu se mai regăsească în viitoarea structură administrativă. În același timp, aproximativ 1.600 de primării ar urma să fie analizate în vederea unei eventuale reorganizări.
Europarlamentarul Dragoș Benea a oferit detalii despre modul în care ar putea fi aplicată reforma administrativă, explicând că reorganizarea ar viza în special localitățile care nu mai îndeplinesc anumite criterii demografice.
Aproximativ 1.600 de primării, vizate de reforma administrativă
Potrivit explicațiilor oferite de Dragoș Benea, dacă va fi stabilit un prag de 3.000 de locuitori, aproximativ 1.600 de primării ar intra în analiza comitetelor județene responsabile de reorganizarea administrativ-teritorială.
Europarlamentarul a precizat însă că acest lucru nu înseamnă că toate aceste primării vor dispărea. Numărul unităților administrativ-teritoriale care ar putea fi reorganizate va depinde de rezultatele analizelor realizate la nivel județean.
Unele orașe ar putea fi retrogradate la rangul de comune
Una dintre cele mai importante schimbări avute în vedere este reclasificarea unor localități care, deși au în prezent statut de oraș, nu mai îndeplinesc criteriile demografice necesare pentru această categorie.
Astfel, unele orașe ar putea pierde statutul administrativ și ar putea deveni comune, dacă populația și celelalte criterii stabilite prin reformă le-ar încadra în această categorie.
Măsura ar putea modifica semnificativ organizarea administrației locale, inclusiv numărul de funcții din primării și componența consiliilor locale.
Până la 18.000 de aleși locali ar putea dispărea din 2028
Reorganizarea administrației locale ar putea avea efecte importante și asupra clasei politice de la nivel local. Potrivit estimărilor prezentate de Dragoș Benea, între 15.000 și 18.000 de aleși locali ar putea să nu mai ocupe funcții începând cu anul 2028.
În această categorie intră primarii, viceprimarii și consilierii locali, ale căror mandate și funcții ar putea fi afectate de comasarea sau reorganizarea unor unități administrativ-teritoriale.
Reforma administrativă ar putea schimba harta localităților din România
Dacă va fi implementată în forma discutată, reforma administrativ-teritorială ar putea duce la comasarea unor primării, reorganizarea mai multor localități și schimbarea statutului unor orașe.
Deocamdată, cifrele prezentate reprezintă estimări, iar numărul exact al primăriilor care vor fi reorganizate și al funcțiilor locale eliminate va depinde de criteriile finale și de concluziile analizelor realizate la nivel județean.