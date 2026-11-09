Se schimbă harta României din 2028! Sute de primării ar putea dispărea, iar unele orașe își pierd statutul

Publicat 9 nov. 2026, 16:16 Actualizat 9 nov. 2026, 16:21 Sursă Realitatea PLUS

O reformă administrativ-teritorială de amploare ar putea reduce numărul primăriilor și al aleșilor locali. Aproximativ 1.600 de administrații locale vor fi analizate, iar între 700 și 900 ar putea fi reorganizate.

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