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Politica· 2 min citire

Luca Niculescu avertizează că peste 1,5 milioane de copii au suferit o formă de violență. Plan cu 57 de măsuri pentru protecția minorilor

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 nov. 2026, 10:44

Violența asupra copiilor și adolescenților reprezintă o problemă majoră în România, iar prevenirea, identificarea timpurie și intervenția instituțiilor trebuie să devină priorități, consideră Luca Niculescu. Premierul a atras atenția asupra numărului ridicat de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a minorilor, subliniind că autoritățile nu trebuie să aștepte producerea unor tragedii pentru a interveni.

În cadrul unei conferințe dedicate siguranței copiilor și combaterii violenței, șeful Guvernului a prezentat date îngrijorătoare privind amploarea fenomenului. Potrivit acestuia, peste 1,5 milioane de copii au trecut printr-o formă de violență de-a lungul vieții, iar aproximativ 600.000 s-au confruntat cu astfel de experiențe numai în ultimul an.

În ultimele săptămâni am vorbit mult în România despre violența în rândul copiilor și adolescenților. Și, din păcate, de multe ori ajungem să discutăm despre aceste chestiuni atunci când se întâmplă o dramă.

Și nu ar trebui să așteptăm un astfel de eveniment pentru că am vedea că un copil are nevoie de ajutor. Anul trecut, direcțiile de protecția copilului au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, de neglijare și de exploatare.

Dar știm, în același timp, și că multe dintre aceste situații nu ajung întotdeauna în atenția noastră

a declarat Luca Niculescu, premierul României.

Peste 1,5 milioane de copii au fost victime ale unei forme de violență

Datele prezentate în cadrul conferinței evidențiază dimensiunea fenomenului violenței asupra minorilor. Premierul a subliniat că în spatele statisticilor se află copii care se confruntă cu teamă, suferință și lipsa unui sprijin la care să poată apela în siguranță.

Studiile pe care le-am realizat în cadrul acestui proiect ne arată dimensiunea problemei, adică peste 1,5 milioane de copii au suferit o formă de violență pe parcursul vieții.

Și aproximativ 600.000 au trecut printr-o asemenea experiență numai în ultimul an. Sigur că vorbim despre cifre, despre cifre care sunt foarte mari, dar în spatele fiecărei cifre se află un copil. Se află un copil care poate se teme să meargă la școală, care poate suferă acasă, care nu știe cui să ceară ajutor sau, dacă cere ajutor, nu este întotdeauna sigur că este și ascultat. Și tocmai de aceea avem datoria de a face mai mult

a declarat Luca Niculescu, premierul României.

Premierul cere o mai bună colaborare între instituțiile responsabile

În discursul său, premierul a vorbit și despre problemele care persistă în sistemul de protecție a copilului, în special lipsa unei comunicări eficiente între instituții și întârzierile în intervenția autorităților.

Acesta a recunoscut că, deși România dispune de legislație, instituții și specialiști implicați în protecția minorilor, mecanismele existente nu funcționează întotdeauna așa cum ar trebui.

Nimeni nu poate nega faptul că România a făcut progrese în protecția copilului. Avem instituții, avem legislație, avem oameni dedicați, unii dintre ei sunt aici în sală și vreau să vă mulțumesc.

Dar trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna sistemul funcționează așa cum am dori și așa cum ar trebui. Uneori instituțiile sunt cele care nu comunică suficient între ele, alteori reacția vine prea târziu, iar câteodată semnalele pe care le dă un copil în pericol trec neobservate

a declarat Luca Niculescu, premierul României.

Plan cu șapte direcții strategice și 57 de măsuri pentru protecția copiilor

Proiectul prezentat la conferință include o foaie de parcurs care stabilește șapte direcții strategice și 57 de măsuri menite să îmbunătățească modul în care autoritățile previn și combat violența asupra copiilor.

Măsurile vizează întregul proces de protecție a minorilor, de la prevenirea și identificarea timpurie a situațiilor de risc până la intervenție, recuperare și reintegrare.

Premierul a subliniat că recomandările nu trebuie să rămână doar la nivel teoretic, ci trebuie transformate în acțiuni concrete, cu efecte vizibile în viața copiilor și a familiilor acestora.

Proiectul pe care îl încheiem astăzi ne ajută să înțelegem mai bine fenomenul și, mai ales, să spunem ce putem face concret.

Foaia de parcurs propune șapte direcții strategice, 57 de măsuri, de la prevenire și identificare timpurie a violenței până la intervenție, recuperare și reintegrare. Și, bineînțeles, că este bine că avem un plan, dar un plan e bine să nu rămână numai pe hârtie.

De aceea solicit instituțiilor responsabile să lucreze împreună, să transforme aceste recomandări în schimbări pe care copiii și familiile lor să le resimtă în viața de zi cu zi

a declarat Luca Niculescu, premierul României.
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