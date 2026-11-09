Luca Niculescu avertizează că peste 1,5 milioane de copii au suferit o formă de violență. Plan cu 57 de măsuri pentru protecția minorilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 nov. 2026, 10:44

Violența asupra copiilor și adolescenților reprezintă o problemă majoră în România, iar prevenirea, identificarea timpurie și intervenția instituțiilor trebuie să devină priorități, consideră Luca Niculescu. Premierul a atras atenția asupra numărului ridicat de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a minorilor, subliniind că autoritățile nu trebuie să aștepte producerea unor tragedii pentru a interveni.

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