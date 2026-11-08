Biroul permanent al PNL se reunește la ora 17:00, pe fondul revoltei primarilor și șefilor de CJ împotriva lui Bolojan

Liberalii se reunesc astăzi în ședință. Potrivit surselor, Ilie Bolojan a convocat conducerea Biroului Permanent la ora 17. Ședința vine pe fondul unei revolte tot mai mari în partid. Tot mai mulți primari și președinți de consilii județene îl susțin pe Alin Tișe pentru șefia formațiunii. Pe de altă parte, Bolojan a început un turneu prin țară și își dorește formarea unei alianțe de dreapta pentru următoarele alegeri.
Liderii locali ai PNL, tot mai nemulțumiți de deciziile lui Bolojan, care au adus partidul în opoziție
Liberalii ar urma să discute modul în care vor funcționa în Parlament și voturile pe care le vor da, indică surse citate de realitatea Plus. Ședința are loc după ce critica față de intrarea PNL în opoziție a crescut în partid. Tot mai mulți primari și președinți de consilii județene spun că și-ar dori ca Ilie Bolojan să nu mai conducă formațiunea și sugerează că la următorul congres, cel mai probabil în primăvară, îl vor sprijini pe Alin Tișe.
Între timp, Ilie Bolojan a făcut un turneu prin județe, printre care Vrancea și Buzău, unde a intervenit în ședințe cu liberalii din zonă. La multe dintre aceste întâlniri au venit puțini membri de partid, iar liderul PNL a fost însoțit de Ciprian Jucu și de Mircea Brudan. Tabăra care îl susține spune că, pentru următoarele alegeri, își dorește o alianță a partidelor de dreapta, cu USR și cu alte formațiuni mai mici.
Primarii, împotriva unei alianțe cu USR
Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, spune că Alin Tișe este o variantă corectă pentru conducerea partidului. El consideră că mai întâi PNL trebuie să organizeze alegeri statutare pentru o nouă conducere, iar apoi să se stabilească direcția formațiunii. „Ar fi o mare greșală să ne afiliem cu USR”, a declarat edilul, care a adăugat că în multe localități, inclusiv în Maramureș, PNL și USR nu s-au înțeles niciodată.
Fostul judecător al Curții Constituționale Tudorel Toader a afirmat că o eventuală uniune cu USR nu poate fi stabilită de Ilie Bolojan, ci trebuie decisă într-un congres al PNL. Elena Udrea, fost ministru al turismului, a declarat că Alin Tișe va câștiga șefia partidului și că Ilie Bolojan ar urma să candideze la prezidențialele din 2030.