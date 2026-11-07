Elena Udrea, dezvăluiri despre candidaturile din 2008, 2012 și 2014: „Am știut când voi câștiga și când voi pierde”

Elena Udrea a vorbit sâmbătă seara, 7 noiembrie, într-un dialog cu jurnalistul Ion Cristoiu în cadrul emisiunii "Arhitectura Puterii" de la Realitatea PLUS, despre experiența sa electorală, cu accent pe candidaturile pentru Camera Deputaților și alegerile prezidențiale din 2014. Fostul ministru a povestit, astfel, cum își dădea seama, în ziua votului, dacă urma să câștige sau să piardă și a făcut o serie de afirmații despre "operațiunile politice" îndreptate împotriva sa în campania prezidențială. Udrea a rememorat inclusiv candidatura la președinția PDL din 2013, plecarea din partid în 2014, susținerea Mișcării Populare și publicarea fotografiilor în care apărea alături de Alina Bica.
Elena Udrea: „Am știut că voi câștiga după prezența la urne și cozile care se formaseră”
Întrebată de Ion Cristoiu cum își poate da seama un politician, în ziua alegerilor, dacă a câștigat sau a pierdut, Elena Udrea a explicat că prezența la vot și comportamentul electoratului pot oferi indicii importante în acest sens.
Ea a dat exemplul alegerilor prezidențiale din 2004, când Traian Băsescu a obținut un vot masiv, susținând că apariția cozilor la secțiile de votare în cursul serii scrutinului a indicat mobilizarea electoratului de dreapta.
Ea a explicat că, în cazul propriilor candidaturi pentru Camera Deputaților, rezultatele sondajelor și informațiile obținute în ziua votului îi permiteau să anticipeze scorul electoral.
Candidaturile din 2008 și 2012: „M-am luptat acolo ca și când era de viață și de moarte”
Fostul ministru a povestit că a candidat uninominal de două ori pentru Camera Deputaților, în 2008 și 2012. Ea susține că a obținut rezultate foarte bune, în ciuda atacurilor adversarilor politici de la acea vreme.
Alegerile prezidențiale din 2014: cu cât o creditau sondajele
În dialogul cu Ion Cristoiu, Elena Udrea a rememorat și candidatura la alegerile prezidențiale din 2014, când a obținut un scor mai mic decât cel indicat de sondajele anterioare campaniei. Ea a susținut că arestarea lui Dorin Cocoș, fostul său soț, cu două săptămâni înainte de alegeri, precum și apariția informațiilor despre presupusa sa implicare în dosarul de corupție și publicarea fotografiilor cu Alina Bica i-au afectat candidatura.
Udrea a acuzat-o pe Laura Codruța Kovesi și pe Florian Coldea că ar fi orchestrat acțiunile îndreptate împotriva sa în campania electorală.
Elena Udrea: „Poate inițial o fi fost Bica ținta, dar pozele au fost publicate în campania mea prezidențială”
Ion Cristoiu a adus în discuție afirmația lui Florian Coldea potrivit căreia Alina Bica ar fi fost, de fapt, ținta operațiunii, și nu ea.
Fosta ministră a susținut că, indiferent de intenția inițială, publicarea fotografiilor în timpul campaniei prezidențiale a avut consecințe asupra candidaturii sale.
Udrea a mers mai departe cu afirmațiile, susținând că, dacă nu ar fi candidat la prezidențiale, evoluția politică ulterioară ar fi putut fi diferită.
Candidatura la șefia PDL din 2013 și ruptura de partid
Elena Udrea a susținut că un moment decisiv pentru evoluția sa politică a fost candidatura la președinția PDL din 2013, când, potrivit relatării sale, competiția internă ar fi fost influențată de intervenții din exterior.
Ea l-a acuzat pe Florian Coldea că ar fi susținut candidatura Monicăi Macovei împotriva sa și a afirmat chiar că susținătorii lui Vasile Blaga ar fi plecat cu urnele după primul tur de scrutin.
Udrea a legat ulterior ruptura de PDL de apariția Mișcării Populare și de plecarea sa din partid, în 2014, alături de mai mulți parlamentari.
Udrea: „PDL astăzi era un partid de minimum 25%”
Fostul ministru a prezentat și un scenariu alternativ al evoluției politicii românești, în cazul în care PDL nu ar fi dispărut ca partid independent.