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Elena Udrea, dezvăluiri despre candidaturile din 2008, 2012 și 2014: „Am știut când voi câștiga și când voi pierde”

Elena Udrea

Elena Udrea

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 20:03

Elena Udrea a vorbit sâmbătă seara, 7 noiembrie, într-un dialog cu jurnalistul Ion Cristoiu în cadrul emisiunii "Arhitectura Puterii" de la Realitatea PLUS, despre experiența sa electorală, cu accent pe candidaturile pentru Camera Deputaților și alegerile prezidențiale din 2014. Fostul ministru a povestit, astfel, cum își dădea seama, în ziua votului, dacă urma să câștige sau să piardă și a făcut o serie de afirmații despre "operațiunile politice" îndreptate împotriva sa în campania prezidențială. Udrea a rememorat inclusiv candidatura la președinția PDL din 2013, plecarea din partid în 2014, susținerea Mișcării Populare și publicarea fotografiilor în care apărea alături de Alina Bica.

Elena Udrea: „Am știut că voi câștiga după prezența la urne și cozile care se formaseră”

Întrebată de Ion Cristoiu cum își poate da seama un politician, în ziua alegerilor, dacă a câștigat sau a pierdut, Elena Udrea a explicat că prezența la vot și comportamentul electoratului pot oferi indicii importante în acest sens.

Ea a dat exemplul alegerilor prezidențiale din 2004, când Traian Băsescu a obținut un vot masiv, susținând că apariția cozilor la secțiile de votare în cursul serii scrutinului a indicat mobilizarea electoratului de dreapta.

Sunt uneori situații în care îți dai seama că ai pierdut din modul în care se votează. Spre exemplu, să vă spun cum am câștigat în 2004, când a câștigat Traian Băsescu, pe un vot masiv pro-Traian Băsescu.

Pentru că vedeam că, la ora la care se închideau urnele, începuseră cozile. Cozi nefirești pentru alegerile prezidențiale și care, de regulă, arătau un electorat care nu era de stânga.

Adică electoratul de stânga tradițional ieșea dimineața la vot. Dintr-odată, seara, când altădată nu erau cozi la secțiile de votare, acum erau cozi pe trotuare, nesfârșite.

Asta ne arăta nouă că se vota masiv cu dreapta, cu Traian Băsescu. Și atunci era un semnal că am câștigat, din felul în care se comporta electoratul,

a declarat Udrea.

Ea a explicat că, în cazul propriilor candidaturi pentru Camera Deputaților, rezultatele sondajelor și informațiile obținute în ziua votului îi permiteau să anticipeze scorul electoral.

Candidaturile din 2008 și 2012: „M-am luptat acolo ca și când era de viață și de moarte”

Fostul ministru a povestit că a candidat uninominal de două ori pentru Camera Deputaților, în 2008 și 2012. Ea susține că a obținut rezultate foarte bune, în ciuda atacurilor adversarilor politici de la acea vreme.

Eu am presupus că voi câștiga. Eu am candidat uninominal de două ori, în Sectorul 6 o dată și o dată în Roman, în județul Neamț. Mă refer la Camera Deputaților.

Și, deși am candidat uninominal și m-am confruntat cu un atac al adversarilor de parcă aș fi candidat la președinția României, în ambele situații, și în 2008, și în 2012, am reușit să iau unul dintre cele mai bune scoruri, fie pe PDL, fie pe Alianța ARD, în 2012.

Iar eu am știut, m-am luptat acolo ca și când era de viață și de moarte, pentru că am luat întotdeauna și politica, și alegerile foarte în serios.

Și am știut că voi câștiga după cam în jurul acestei ore, pentru că se vedea din prezența la urne, din cozile care se formaseră,

a precizat Udrea.

Alegerile prezidențiale din 2014: cu cât o creditau sondajele

În dialogul cu Ion Cristoiu, Elena Udrea a rememorat și candidatura la alegerile prezidențiale din 2014, când a obținut un scor mai mic decât cel indicat de sondajele anterioare campaniei. Ea a susținut că arestarea lui Dorin Cocoș, fostul său soț, cu două săptămâni înainte de alegeri, precum și apariția informațiilor despre presupusa sa implicare în dosarul de corupție și publicarea fotografiilor cu Alina Bica i-au afectat candidatura.

Udrea a acuzat-o pe Laura Codruța Kovesi și pe Florian Coldea că ar fi orchestrat acțiunile îndreptate împotriva sa în campania electorală.

Sondajele de dinainte de măcelul pe care l-au făcut doamna Kovesi și domnul Coldea la adresa mea în campanie, odată cu arestarea lui Dorin Cocoș cu două săptămâni înainte, fostul soț la vremea aceea, dar și cu zvonurile acestea care se dădeau prin presa apropiată, că și Elena Udrea este implicată în acel dosar de corupție, și a doua oară, cu publicarea pozelor cu Alina Bica, despre care am vorbit data trecută.

Deci, de la un sondaj care mă arăta undeva la 12–14%, odată cu aducerea Monicăi Macovei, și ea apropiată de Traian Băsescu și ea femeie, ca să ia din voturile mele, mă așteptam să iau undeva spre 8–10%. Am luat până în 6%, 5,80%.

a arătat Elena Udrea.

Elena Udrea: „Poate inițial o fi fost Bica ținta, dar pozele au fost publicate în campania mea prezidențială”

Ion Cristoiu a adus în discuție afirmația lui Florian Coldea potrivit căreia Alina Bica ar fi fost, de fapt, ținta operațiunii, și nu ea.

Fosta ministră a susținut că, indiferent de intenția inițială, publicarea fotografiilor în timpul campaniei prezidențiale a avut consecințe asupra candidaturii sale.

Păi poate inițial o fi fost Bica ținta, dar pozele au fost făcute în aprilie și au fost publicate în campania mea prezidențială.

Adică, probabil, că au fost ținute acolo: hai să vedem la ce folosesc aceste poze, neștiind că eu voi candida sau nu voi candida.

(...) Păi aveau, că îi încurca la DIICOT. Trebuiau să controleze și DIICOT-ul. Alina i-a fost victimă colaterală, pentru că probabil n-ai fi scos niciodată fotografiile acelea dacă eu nu aș fi candidat,

spune Udrea,

Udrea a mers mai departe cu afirmațiile, susținând că, dacă nu ar fi candidat la prezidențiale, evoluția politică ulterioară ar fi putut fi diferită.

Și probabil că nici Dorin Cocoș nu ar fi fost arestat și nici eu nu aș fi fost arestată și alta ar fi fost soarta României dacă eu nu candidam la prezidențiale

a explicat Elena Udrea.

Candidatura la șefia PDL din 2013 și ruptura de partid

Elena Udrea a susținut că un moment decisiv pentru evoluția sa politică a fost candidatura la președinția PDL din 2013, când, potrivit relatării sale, competiția internă ar fi fost influențată de intervenții din exterior.

Ea l-a acuzat pe Florian Coldea că ar fi susținut candidatura Monicăi Macovei împotriva sa și a afirmat chiar că susținătorii lui Vasile Blaga ar fi plecat cu urnele după primul tur de scrutin.

Candidând la prezidențiale, primul lucru care s-a întâmplat și a schimbat radical lucrurile a fost faptul că am candidat la președinția partidului în 2013, când au fugit cu urnele.

Și acolo Coldea a pus-o pe Macovei să mă contracandideze. Susținătorii domnului Blaga au fugit după primul tur, au fugit cu urnele, n-au vrut să renumere voturile, s-au declarat câștigători,

a declarat Elena Udrea.

Udrea a legat ulterior ruptura de PDL de apariția Mișcării Populare și de plecarea sa din partid, în 2014, alături de mai mulți parlamentari.

Iar atunci Traian Băsescu, pentru că s-au furat alegerile la vremea aceea, s-a despărțit de PDL și a făcut Mișcarea Populară ca ONG, apoi l-a transformat în partid în 2013.

În 2014, eu am plecat din PDL împreună cu deputați și senatori și ne-am dus să susținem Mișcarea Populară. Am reușit să învingem în trei luni. Noi am plecat în februarie, iar în mai, la alegerile europarlamentare, am reușit să învingem în aproape toate orașele din România și PNL, și PDL, cu Mișcarea Populară.

Și, ca urmare a acestui scor dezastruos pentru PNL și PDL, domnul Coldea a făcut o mișcare genială și l-a pus pe Vasile Blaga să topească PDL-ul în PNL,

povestește fostul ministru.

Udrea: „PDL astăzi era un partid de minimum 25%”

Fostul ministru a prezentat și un scenariu alternativ al evoluției politicii românești, în cazul în care PDL nu ar fi dispărut ca partid independent.

Vă voia, pentru că era amenințat cu dosare. Ce tehnică aveau ei? Să te amenințe cu niște dosare penale. Și așa a dispărut, la momentul acela, PDL-ul.

Dacă nu s-ar fi întâmplat asta, să ne imaginăm astăzi că PDL nu ar fi dispărut prin topirea în PNL în 2014, că nu ar fi venit Iohannis, candidatul lui Coldea din partea PNL, să câștige, ci poate ar fi câștigat Victor Ponta în bătălia cu mine în turul doi.

Dar Traian Băsescu pleca de la Cotroceni și se întorcea în Partidul Democrat-Liberal. PDL astăzi era un partid de minimum 25%. Ar fi fost un partid de minimum 25%,

a mai declarat Elena Udrea.
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