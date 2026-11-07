Elena Udrea, dezvăluiri despre candidaturile din 2008, 2012 și 2014: „Am știut când voi câștiga și când voi pierde”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 20:03

Elena Udrea a vorbit sâmbătă seara, 7 noiembrie, într-un dialog cu jurnalistul Ion Cristoiu în cadrul emisiunii "Arhitectura Puterii" de la Realitatea PLUS, despre experiența sa electorală, cu accent pe candidaturile pentru Camera Deputaților și alegerile prezidențiale din 2014. Fostul ministru a povestit, astfel, cum își dădea seama, în ziua votului, dacă urma să câștige sau să piardă și a făcut o serie de afirmații despre "operațiunile politice" îndreptate împotriva sa în campania prezidențială. Udrea a rememorat inclusiv candidatura la președinția PDL din 2013, plecarea din partid în 2014, susținerea Mișcării Populare și publicarea fotografiilor în care apărea alături de Alina Bica.

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