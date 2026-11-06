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Politica· 3 min citire

Negocieri oficiale între USR și PNL pentru alegerile din 2028. Partidele analizează candidaturile pe județe

Negocieri oficiale între USR și PNL pentru alegerile din 2028. Foto/Inquam

Negocieri oficiale între USR și PNL pentru alegerile din 2028. Foto/Inquam

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 nov. 2026, 19:49

La doar câteva ore după ce PNL și USR au avut o poziție comună în privința legii partidelor politice, Radu Miruță a anunțat negocieri oficiale între cele două formațiuni. Miza discuțiilor: liste comune la alegerile din 2028 și o analiză electorală la nivel județean.

USR și PNL au început discuțiile pentru o posibilă alianță electorală la alegerile locale și parlamentare din 2028. Anunțul a fost făcut de Radu Miruță, noul prim-vicepreședinte al USR, care susține că o colaborare între cele două formațiuni ar putea reprezenta o „contrapondere” în cazul unei eventuale alianțe PSD-AUR.

Potrivit lui Miruță, discuțiile au ajuns deja la nivelul conducerilor celor două partide, iar următoarea etapă presupune identificarea județelor în care o candidatură comună ar putea funcționa. Negocierile vizează atât alegerile locale, cât și scrutinul parlamentar din 2028.

S-a discutat și la nivel de conducere între USR și PNL și este foarte limpede că atât timp cât AUR se aliază cu PSD, sau PSD se aliază cu AUR, este nevoie de o contrapondere politică formată între USR și PNL.

Ca orice partid care intră în opoziție, pregătim alegerile pentru 2028

a declarat Radu Miruță/USR.

USR și PNL analizează județele în care ar putea avea candidați comuni

Prim-vicepreședintele USR a explicat că, în această etapă, fiecare partid își evaluează separat organizațiile și potențialul electoral din teritoriu. Ulterior, conducerile USR și PNL vor compara analizele pentru a identifica zonele în care colaborarea ar putea întâmpina dificultăți.

Miruță a precizat că negocierile nu au ajuns încă la o împărțire concretă a candidaturilor, fiind necesară mai întâi evaluarea situației din fiecare județ.

Fiecare își face o analiză: unde sunt județele în care lucrurile astea ar funcționa de la sine, între cele două partide, după care conducerile cele două partide se vor uita pe analizele reciproce pentru a vedea cât de multe sau de puține sunt punctele, județele, unde ar putea exista o neînțelegere, cât de mare este neînțelegerea aia, care sunt gradele de libertate

a declarat Radu Miruță/USR.

Ce funcții ar putea viza alianța USR-PNL la alegerile din 2028

Planul discutat de cele două formațiuni ar putea include candidaturi comune pentru mai multe tipuri de funcții publice. Radu Miruță a enumerat primăriile, inclusiv cele ale municipiilor reședință de județ, consiliile județene, precum și mandatele de senator și deputat.

În opinia sa, există suficient spațiu pentru negocieri astfel încât cele două partide să poată găsi formule de colaborare și în județele în care candidații lor ar putea intra în competiție directă.

Convingerea mea e că există mult spațiu, atât timp cât se dorește, pentru că sunt alegeri unde vor fi candidaturi și la primării, reședința municipiului de județ, și la consilii județene, și la parlamentare, senatori, deputați

a declarat Radu Miruță/USR.

Acesta a adăugat că eventualele diferențe de evaluare între candidații celor două formațiuni ar putea fi compensate prin negocieri pentru alte funcții sau candidaturi.

Există loc pentru eventual oamenii care ar considera că sunt mai buni de la USR decât cei de la PNL să se compenseze astfel de lucruri și la o altă candidatură

a declarat Radu Miruță/USR.

Deocamdată, nu a fost stabilită o formulă finală privind distribuirea candidaturilor sau a locurilor eligibile pe listele parlamentare. Aceste decizii urmează să fie discutate după finalizarea analizelor la nivel județean.

De ce se opun PNL și USR modificării Legii partidelor politice propuse de AEP

Discuțiile despre o posibilă alianță electorală USR-PNL au loc în contextul în care reprezentanții celor două formațiuni au criticat modificările propuse de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) la Legea partidelor politice.

PNL susține că legislația electorală trebuie modificată prin inițiativă parlamentară, într-o comisie specială din care să facă parte toate partidele parlamentare, și nu printr-un demers al Autorității Electorale Permanente.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru l-a acuzat pe președintele AEP, Adrian Țuțuianu, că ar urmări blocarea unei eventuale alianțe dintre liberali și USR. La rândul său, deputatul USR Alexandru Dimitriu a criticat proiectul de modificare a Legii partidelor, susținând că propunerile AEP ar putea împiedica formarea unei alianțe între cele două formațiuni.

Ce modificări propune AEP la Legea partidelor politice

În luna august, Autoritatea Electorală Permanentă a propus modificarea Legii partidelor politice, proiectul vizând regulile privind înființarea, organizarea, conducerea și dizolvarea formațiunilor politice.

Una dintre cele mai importante schimbări propuse se referă la numărul minim de membri necesar pentru înființarea unui partid. În prezent, legea permite constituirea unei formațiuni politice cu doar trei membri, însă AEP consideră că acest prag este prea redus și propune majorarea lui la 100 de persoane.

Propunerea a generat reacții din partea reprezentanților USR și PNL, care contestă atât modificările legislative, cât și procedura prin care acestea ar urma să fie adoptate.

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