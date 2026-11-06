Negocieri oficiale între USR și PNL pentru alegerile din 2028. Partidele analizează candidaturile pe județe

La doar câteva ore după ce PNL și USR au avut o poziție comună în privința legii partidelor politice, Radu Miruță a anunțat negocieri oficiale între cele două formațiuni. Miza discuțiilor: liste comune la alegerile din 2028 și o analiză electorală la nivel județean.
USR și PNL au început discuțiile pentru o posibilă alianță electorală la alegerile locale și parlamentare din 2028. Anunțul a fost făcut de Radu Miruță, noul prim-vicepreședinte al USR, care susține că o colaborare între cele două formațiuni ar putea reprezenta o „contrapondere” în cazul unei eventuale alianțe PSD-AUR.
Potrivit lui Miruță, discuțiile au ajuns deja la nivelul conducerilor celor două partide, iar următoarea etapă presupune identificarea județelor în care o candidatură comună ar putea funcționa. Negocierile vizează atât alegerile locale, cât și scrutinul parlamentar din 2028.
USR și PNL analizează județele în care ar putea avea candidați comuni
Prim-vicepreședintele USR a explicat că, în această etapă, fiecare partid își evaluează separat organizațiile și potențialul electoral din teritoriu. Ulterior, conducerile USR și PNL vor compara analizele pentru a identifica zonele în care colaborarea ar putea întâmpina dificultăți.
Miruță a precizat că negocierile nu au ajuns încă la o împărțire concretă a candidaturilor, fiind necesară mai întâi evaluarea situației din fiecare județ.
Ce funcții ar putea viza alianța USR-PNL la alegerile din 2028
Planul discutat de cele două formațiuni ar putea include candidaturi comune pentru mai multe tipuri de funcții publice. Radu Miruță a enumerat primăriile, inclusiv cele ale municipiilor reședință de județ, consiliile județene, precum și mandatele de senator și deputat.
În opinia sa, există suficient spațiu pentru negocieri astfel încât cele două partide să poată găsi formule de colaborare și în județele în care candidații lor ar putea intra în competiție directă.
Acesta a adăugat că eventualele diferențe de evaluare între candidații celor două formațiuni ar putea fi compensate prin negocieri pentru alte funcții sau candidaturi.
Deocamdată, nu a fost stabilită o formulă finală privind distribuirea candidaturilor sau a locurilor eligibile pe listele parlamentare. Aceste decizii urmează să fie discutate după finalizarea analizelor la nivel județean.
De ce se opun PNL și USR modificării Legii partidelor politice propuse de AEP
Discuțiile despre o posibilă alianță electorală USR-PNL au loc în contextul în care reprezentanții celor două formațiuni au criticat modificările propuse de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) la Legea partidelor politice.
PNL susține că legislația electorală trebuie modificată prin inițiativă parlamentară, într-o comisie specială din care să facă parte toate partidele parlamentare, și nu printr-un demers al Autorității Electorale Permanente.
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru l-a acuzat pe președintele AEP, Adrian Țuțuianu, că ar urmări blocarea unei eventuale alianțe dintre liberali și USR. La rândul său, deputatul USR Alexandru Dimitriu a criticat proiectul de modificare a Legii partidelor, susținând că propunerile AEP ar putea împiedica formarea unei alianțe între cele două formațiuni.
Ce modificări propune AEP la Legea partidelor politice
În luna august, Autoritatea Electorală Permanentă a propus modificarea Legii partidelor politice, proiectul vizând regulile privind înființarea, organizarea, conducerea și dizolvarea formațiunilor politice.
Una dintre cele mai importante schimbări propuse se referă la numărul minim de membri necesar pentru înființarea unui partid. În prezent, legea permite constituirea unei formațiuni politice cu doar trei membri, însă AEP consideră că acest prag este prea redus și propune majorarea lui la 100 de persoane.
Propunerea a generat reacții din partea reprezentanților USR și PNL, care contestă atât modificările legislative, cât și procedura prin care acestea ar urma să fie adoptate.