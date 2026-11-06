Negocieri oficiale între USR și PNL pentru alegerile din 2028. Partidele analizează candidaturile pe județe

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 nov. 2026, 19:49

La doar câteva ore după ce PNL și USR au avut o poziție comună în privința legii partidelor politice, Radu Miruță a anunțat negocieri oficiale între cele două formațiuni. Miza discuțiilor: liste comune la alegerile din 2028 și o analiză electorală la nivel județean.

Distribuie articolul