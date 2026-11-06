Nicușor Dan, avertisment despre pericolele din campaniile electorale: „Legitimitatea alegerilor nu se rezumă la numărarea corectă a voturilor”

Publicat 6 nov. 2026, 16:06 Actualizat 6 nov. 2026, 16:07

Președintele României, Nicușor Dan, atrage atenția asupra riscurilor pe care manipularea informațională și campaniile desfășurate în mediul online le pot avea asupra democrației. Șeful statului susține că validitatea unui scrutin nu trebuie evaluată doar prin corectitudinea numărării voturilor, ci și prin condițiile în care se desfășoară campania electorală și prin posibilitatea alegătorilor de a-și forma opinii în mod liber și informat.

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