Nicușor Dan, avertisment despre pericolele din campaniile electorale: „Legitimitatea alegerilor nu se rezumă la numărarea corectă a voturilor”

Președintele României, Nicușor Dan, atrage atenția asupra riscurilor pe care manipularea informațională și campaniile desfășurate în mediul online le pot avea asupra democrației. Șeful statului susține că validitatea unui scrutin nu trebuie evaluată doar prin corectitudinea numărării voturilor, ci și prin condițiile în care se desfășoară campania electorală și prin posibilitatea alegătorilor de a-și forma opinii în mod liber și informat.
Declarațiile au fost făcute vineri după-amiază, în cadrul dezbaterii „Societatea informațională și democrația constituțională”, organizată de Curtea Constituțională a României. Evenimentul a avut loc în cadrul programului trienal al președinției Asociației Curților Constituționale Francofone.
Nicușor Dan: Legitimitatea alegerilor înseamnă mai mult decât numărarea voturilor
Președintele a subliniat că schimbările produse de dezvoltarea tehnologiei și de extinderea comunicării digitale impun o perspectivă mai amplă asupra modului în care este protejat procesul electoral.
Șeful statului a explicat că accesul la informație și felul în care aceasta circulă în societate au fost profund schimbate de mediul digital. În aceste condiții, protejarea alegerilor presupune și asigurarea unui spațiu informațional în care cetățenii să poată lua decizii fără a fi influențați în mod incorect.
Manipularea algoritmică și inteligența artificială, printre amenințările pentru democrație
Nicușor Dan a enumerat mai multe vulnerabilități cu care se confruntă în prezent societățile democratice. Printre acestea se numără manipularea prin algoritmi, reclamele politice direcționate către anumite categorii de alegători și campaniile artificiale de influențare a opiniei publice.
Președintele a atras atenția și asupra utilizării inteligenței artificiale pentru crearea și distribuirea unor materiale false, care pot afecta modul în care oamenii percep realitatea și candidații aflați în competiția electorală.
Dreptul cetățenilor de a fi informați poate fi distorsionat
În opinia președintelui, una dintre consecințele acestor practici este riscul ca opiniile și preocupările reale ale cetățenilor să fie acoperite de conținutul promovat prin intermediul algoritmilor.
Nicușor Dan a atras atenția că, atunci când informațiile sunt manipulate sau distribuite în mod artificial, este afectat inclusiv dreptul fundamental al oamenilor de a fi informați corect.
În acest context, autoritățile trebuie să găsească soluții prin care să identifice la timp astfel de fenomene și să poată interveni eficient, fără a afecta principiile democratice.
Ce schimbări cere Nicușor Dan în funcționarea instituțiilor
Președintele consideră că adaptarea regulilor electorale și a modului în care instituțiile publice reacționează la amenințările din mediul digital reprezintă o provocare importantă.
El a ridicat problema actualizării legislației, dar și a capacității instituțiilor de a urmări în timp real evoluțiile din spațiul informațional și de a răspunde atunci când procesul electoral este vulnerabilizat.