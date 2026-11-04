Nicușor Dan, după discuțiile cu subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA: „Contăm pe angajamentul constant al SUA!”

Publicat 4 nov. 2026, 18:18 Actualizat 4 nov. 2026, 18:21

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după întrevederea pe care a avut-o miercuri, 4 noiembrie 2026, la Palatul Cotroceni, cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile au vizat securitatea din regiunea Mării Negre, amenințările cu care se confruntă România și consolidarea cooperării dintre București și Washington. Șeful statului a subliniat importanța Parteneriatului Strategic cu SUA și necesitatea unei prezențe americane mai puternice în țara noastră.

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