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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, după discuțiile cu subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA: „Contăm pe angajamentul constant al SUA!”

Nicușor Dan și Elbridge Colby / Sursa foto - Facebook

Nicușor Dan și Elbridge Colby / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 nov. 2026, 18:18
Actualizat4 nov. 2026, 18:21

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după întrevederea pe care a avut-o miercuri, 4 noiembrie 2026, la Palatul Cotroceni, cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile au vizat securitatea din regiunea Mării Negre, amenințările cu care se confruntă România și consolidarea cooperării dintre București și Washington. Șeful statului a subliniat importanța Parteneriatului Strategic cu SUA și necesitatea unei prezențe americane mai puternice în țara noastră.

Nicușor Dan, despre întâlnirea cu oficialul american Elbridge Colby

Într-un mesaj publicat după discuțiile de la Palatul Cotroceni, președintele a precizat că principalele teme abordate au fost evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și măsurile necesare pentru menținerea stabilității într-o zonă afectată de numeroase riscuri.

Nicușor Dan a evidențiat și necesitatea unei cooperări transatlantice mai strânse, în condițiile în care amenințările la adresa securității regionale au devenit tot mai complexe.

Totodată, șeful statului le-a mulțumit oficialului american și administrației de la Washington pentru sprijinul acordat securității României, reafirmând angajamentul țării noastre față de Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.

Președintele a transmis că România își păstrează statutul de aliat de încredere al SUA și continuă să contribuie la eforturile de descurajare a amenințărilor în regiunea Mării Negre.

Ce spune președintele despre pericolele cu care se confruntă România

Un alt subiect important abordat de Nicușor Dan a fost diversitatea amenințărilor cu care se confruntă România în actualul context de securitate.

Potrivit șefului statului, țara noastră trebuie să gestioneze o gamă largă de riscuri hibride, care includ atacuri informatice, acțiuni de sabotaj, apariția dronelor în spațiul aerian și în zona maritimă, dar și campanii de dezinformare.

Președintele a atras atenția că Marea Neagră a devenit una dintre cele mai instabile zone maritime din punct de vedere strategic, pe fondul intensificării tensiunilor și al efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Am avut plăcerea de a-l primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby. Am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre, eforturile României de a promova stabilitatea în această regiune expusă riscurilor, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor complexe cu care ne confruntăm. I-am mulțumit lui Elbridge Colby și întregii Administrații a SUA pentru contribuția importantă la securitatea României și am reafirmat faptul că țara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, în calitate de Aliat indispensabil și de încredere, contribuind la descurajarea regională și la proiectarea puterii SUA în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta. România se confruntă cu întregul spectru al amenințărilor hibride, de la atacuri cibernetice și acte de sabotaj, până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii intense de dezinformare. În prezent, Marea Neagră este una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic, confruntându-se cu o escaladare serioasă a tensiunilor și cu o expunere semnificativă la efectele de propagare ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Am subliniat că România depune eforturi considerabile și alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor majore și a consecințelor acestui mediu de securitate tot mai deteriorat, în special a impactului asupra libertății de navigație și a infrastructurii energetice critice. În același timp, contăm pe angajamentul constant al Statelor Unite și al aliaților noștri. O prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice.”

a declarat președintele Nicușor Dan, în mediul online.
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