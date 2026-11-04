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Liberalul care își anunță candidatura la șefia PNL: ”Partidul se îndreaptă într-o direcție greșită, va deveni irelevant”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris deRealitatea.NET
Publicat4 nov. 2026, 14:09
SursăRealitatea PLUS

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL, că partidul are nevoie de o schimbare de direcție, acuzând actuala conducere că a pierdut electoratul liberal prin politicile de creștere a taxelor și de reducere a veniturilor românilor.

Alin Tișe: ”PNL-ul, din păcate, se îndreaptă într-o direcție greșită”

PNL-ul, din păcate, se îndreaptă într-o direcție greșită, iar eu cred că a sosit momentul să oprim acest lucru. Practic, e vorba de congresul care va fi la termen sau când va fi. Congresul Partidului Național Liberal este la termen. În iunie, înțeleg că atunci expiră cei doi ani, deci va fi un congres la termen, iar în ceea ce mă privește pe mine, anunțul de candidatură vizează orice congres care va fi făcut la termen sau când, în dorința mea, este de a nu bulversa activitatea din partid, să fie un congres normal și, sigur, să se înceapă cu alegeri din organizațiile județene înspre centru și să se așeze toate organizațiile pe criteriile de competență

a spus Alin Tișe

Președintele Consiliului Județean Cluj a menționat că își dorește un PNL care să apere antreprenorii, să militeze pentru taxe reduse, să protejeze pensiile și salariile românilor și să susțină dreapta productivă și parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Eu îmi doresc un PNL despre care dumneavoastră, atunci când vă gândiți, de exemplu, la cine militează în România pentru taxe și impozite reduse, cine apără antreprenorii, să spuneți fără să stați pe gânduri: PNL. Cine este sau care este partidul oamenilor de afaceri? Să spuneți fără să stați pe gânduri: PNL. Care este partidul care reprezintă dreapta productivă și se bate pentru drepturile oamenilor și antreprenorilor? PNL. Care este partidul care nu acceptă să le tai oamenilor pensiile și salariile, pentru că este un drept câștigat prin munca lor și nu poți să te atingi de el? Să-l spuneți PNL. Care este partidul care militează pentru parteneriatul cu Statele Unite și care nu împarte partenerii în două categorii, cei din Europa și cei din America, ci înțelege realitatea României? PNL. Care este partidul care nu acceptă majorarea de taxe și găsește soluții de dezvoltare a economiei în altă formă?

a explicat oficialul.

Alin Tișe: ”PNL și-a pierdut electoratul pe care îl avea”

Liberalul a precizat că PNL și-a pierdut electoratul și legitimitatea, criticând apropierea partidului de USR și măsurile de austeritate care afectează veniturile, pensiile și nivelul de trai al românilor.

În prezent PNL-ul și-a pierdut din electoratul pe care îl avea. Astăzi nimeni nu mai știe care este electoratul PNL. La cine ne adresăm noi din rândul oamenilor? Care este electoratul căruia noi ne adresăm? Ce vrem pentru acești oameni? Nu mai avem legitimitate. Suntem duși într-o extremă spre USR, într-o extremă dreaptă spre USR, un partid care nu este de dreapta și cu care PNL nu are nimic în comun. Și vorbim că noi vrem să reformăm România începând prin ce? Prin a tăia din veniturile oamenilor și a sărăci populația. Nu există o reformare a unei țări pe care să o poți realiza sărăcind populația, pe seama populației. Reformarea unei țări trebuie făcută prin alte mijloace: de a reduce de la ASF, de a reduce cheltuielile inutile, de a găsi alte modalități, dar nicidecum de a te lega de veniturile oamenilor. Pentru că, vă spun ceva, orice poate să accepte românul, poate că orice, te iartă, poate că aproape orice. Cel puțin așa am simțit eu în 25 de ani de politică, dar în momentul în care îi tai veniturile, care sunt munca lui, în momentul în care îi tai pensia, care este munca lui de o viață, în acel moment niciodată nu te mai iartă.Ori acești oameni care au condus PNL-ul și îl conduc acum nu au înțeles acest lucru

a mai spus Tișe.

Mai mult, Alin Tișe a afirmat că prin candidatura sa la președinția PNL își propune să ofere o alternativă la actuala direcție a partidului, fără a crea dezbinare, ci promovând unitatea și principiile liberal-conservatoare.

Candidez pentru a oferi o formulă alternativă, dacă va exista, nu pentru a rupe partidul, nu pentru a crea dezbinare. Voi veni cu un mesaj pozitiv de unificare și cu un PNL care să-i recâștige și pe cei care, să spunem, nu mă vor vota sau pe cei care au o altă viziune în prezent, dar să fie un partid unit pe principiile liberal-conservatoare și să oferim oamenilor din partid o alternativă. Cei care vor dori altceva mă vor susține pe mine sau pe alt candidat, iar cei care vor dori ca partidul să meargă în direcția în care merge acum probabil că vor avea o altă opțiune, dar eu cred că e momentul să ne trezim. Eu cred că nu mai putem să vedem un partid care nu mai ține cu românii

a conchis liderul liberal.
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