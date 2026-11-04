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ExclusivPolitica· 1 min citire
Liberalul care își anunță candidatura la șefia PNL: ”Partidul se îndreaptă într-o direcție greșită, va deveni irelevant”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat4 nov. 2026, 14:09
SursăRealitatea PLUS
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL, că partidul are nevoie de o schimbare de direcție, acuzând actuala conducere că a pierdut electoratul liberal prin politicile de creștere a taxelor și de reducere a veniturilor românilor.
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