Liberalul care își anunță candidatura la șefia PNL: ”Partidul se îndreaptă într-o direcție greșită, va deveni irelevant”

Publicat 4 nov. 2026, 14:09 Sursă Realitatea PLUS

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, după ce și-a anunțat candidatura la șefia PNL, că partidul are nevoie de o schimbare de direcție, acuzând actuala conducere că a pierdut electoratul liberal prin politicile de creștere a taxelor și de reducere a veniturilor românilor.

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