Victimele traficului de persoane vor beneficia de protecție sporită. Proiectul PSD a trecut de Senat

Publicat 3 nov. 2026, 21:47 Actualizat 3 nov. 2026, 21:56

Inițiativa legislativă depusă de deputata Diana Tușa prevede măsuri pentru limitarea audierilor repetate, urgentarea proceselor și sprijinirea reintegrării victimelor, în condițiile în care peste 55% dintre victimele traficului de persoane din România sunt copii.

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