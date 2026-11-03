Natalia Intotero a anulat achiziția avionului de 4 milioane de euro inițiată de Diana Buzoianu. ”Nu sunt bani”

Publicat 3 nov. 2026, 10:04 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a anulat procedura de achiziție a aeronavei destinate monitorizării pădurilor, proiect inițiat la solicitarea fostului ministru Diana Buzoianu, cu o valoare estimată de 19,92 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4 milioane de euro. Decizia a fost motivată prin lipsa fondurilor, absența unor documente justificative și dificultățile legate de operarea aeronavei.

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