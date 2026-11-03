Natalia Intotero a anulat achiziția avionului de 4 milioane de euro inițiată de Diana Buzoianu. ”Nu sunt bani”

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a anulat procedura de achiziție a aeronavei destinate monitorizării pădurilor, proiect inițiat la solicitarea fostului ministru Diana Buzoianu, cu o valoare estimată de 19,92 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4 milioane de euro. Decizia a fost motivată prin lipsa fondurilor, absența unor documente justificative și dificultățile legate de operarea aeronavei.
Natalia Intotero a anulat achiziția avionului de 4 milioane de euro
Noul ministru a declarat că nu a identificat în instituție un document oficial al Comisiei Europene care să explice motivele pentru care achiziția aeronavei a fost eliminată din proiectul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceasta a precizat că a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene informații pentru a verifica dacă există o astfel de corespondență.
Natalia Intotero: ”Nu mi se pare normal să mi se arunce în brațe acest cartof fierbinte”
Oficialul a contestat continuarea achiziției în lipsa unui document oficial privind eliminarea avionului din finanțarea europeană. De asemenea, a subliniat că nu consideră normal ca noua conducere a ministerului să preia o achiziție fără finanțare clară și fără documentația necesară.
Întrebată în ce stadiu se află procedura, Natalia Intotero a răspuns: ”Eu astăzi am anulat această achiziție”.
Potrivit ei, operarea aeronavei ar fi presupus costuri suplimentare pentru pilot și mentenanță, în condițiile în care ministerul nu dispune de personal specializat pentru pilotaj. Ea a susținut că aceste aspecte trebuiau clarificate înainte de continuarea achiziției.
Sistemul LiDAR aerian ar fi costat deja 22 de milioane de lei
Ministrul a precizat că echipamentul LiDAR care urma să fie montat pe aeronavă ar fi fost deja achiziționat, pentru aproximativ 22 de milioane de lei. În urma anulării achiziției avionului, ministerul caută o soluție pentru utilizarea echipamentului și respectarea jalonului 167 din PNRR, care vizează digitalizarea monitorizării pădurilor.
Proiectul include camere video pentru monitorizarea transporturilor de lemn, supraveghere prin satelit și sisteme LiDAR terestre și aeriene.
Licitația pentru avion, estimată la aproape 20 de milioane de lei
Procedura de achiziție a fost lansată în aprilie 2025, cu o valoare estimată de 19,92 milioane de lei, fără TVA. Aeronava urma să colecteze date LiDAR și fotogrammetrice pentru monitorizarea pădurilor, prin scanarea unei suprafețe de aproximativ 70.000 de kilometri pătrați, în mai puțin de 300 de ore de zbor.