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Politica· 1 min citire

Senatorii PSD au votat sprijin financiar pentru crescătorii de porcine, iar Ministerul Agriculturii a obținut fonduri de la U.E.

Sigla Partidului Social-Democrat (PSD)

Sigla Partidului Social-Democrat (PSD)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 nov. 2026, 19:12

În ultimele zile, PSD s-a implicat la nivel de Guvern și Parlament pentru a rezolva problemele fermierilor: includerea ajutoarelor naționale tranzitorii pentru fermierii români în viitoarea Politică Agricolă Comună de anul viitor și sprijin financiar direct ca măsură de prevenire a răspândirii pestei porcine africane în România, au transmis social-democrații într-un comunicat.

Am votat astăzi alături de colegii mei din Grupul PSD de la Senat inițiativa prin care crescătorii de porcine vor beneficia de un ajutor de minimis pentru creșterea porcilor: gospodăriile populației 1–5 capete, exploatațiile comerciale mici și medii până la 50 de capete.

Acest sprijin contribuie la acoperirea costurilor legate de măsurile de biosecuritate pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane în țara noastră. Sumele vor fi achitate într-o singură tranșă, asigurând un flux de numerar util fermierilor pentru a întâmpina dificultăți financiare în aplicarea regulilor sanitarveterinare. PSD va susține orice inițiativă care sprijină crescătorii de animale din România.

a declarat senatorul PSD Sorin Moise, membru în Comisia pentru agricultură industrie alimentară și dezvoltare rurală.

Săptămâna trecută, la Consiliul European de Agricultură și Pescuit (AgriFish), unde a fost prezent ministrul Agriculturii social-democratul Florin Barbu, a fost aprobată includerea ajutoarelor naționale tranzitorii pentru fermierii români în viitoarea Politică Agricolă Comună.

Pentru fermierii care își fac socotelile pentru anul viitor, asta înseamnă bani pe care se pot baza, pentru a se dezvolta și a reduce decalajul față de ceilalți fermieri europeni!

Fără această decizie, plățile pentru fermieri și crescătorii de animale s-ar fi oprit peste un an. Zootehnia românească e prima câștigată. Pentru anul de cerere 2025, ajutoarele naționale tranzitorii au însumat circa 918 milioane de lei, din care 610 milioane de lei pentru crescătorii de animale. România trebuie respectată în Europa, nu în afara ei! Nu ne certăm cu Europa și nici nu acceptăm tot ce vine de la Bruxelles. Ne apărăm interesele! Asta înseamnă schimbarea de direcție promisă de PSD la guvernare, punem problemele oamenilor pe primul loc!

a subliniat senatorul social-democrat din Brăila, Sorin Moise.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026

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