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Politica· 1 min citire
Senatorii PSD au votat sprijin financiar pentru crescătorii de porcine, iar Ministerul Agriculturii a obținut fonduri de la U.E.
Sigla Partidului Social-Democrat (PSD)
În ultimele zile, PSD s-a implicat la nivel de Guvern și Parlament pentru a rezolva problemele fermierilor: includerea ajutoarelor naționale tranzitorii pentru fermierii români în viitoarea Politică Agricolă Comună de anul viitor și sprijin financiar direct ca măsură de prevenire a răspândirii pestei porcine africane în România, au transmis social-democrații într-un comunicat.
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