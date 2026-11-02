Sorin Grindeanu anunță reforme în instituțiile statului și plafonarea indemnizațiilor din consiliile de administrație: „Regret percepția creată”

Publicat 2 nov. 2026, 12:22 Actualizat 2 nov. 2026, 12:30

Sorin Grindeanu a anunțat o serie de măsuri pe care PSD vrea să le promoveze în perioada următoare, printre acestea numărându-se comasarea unor instituții și companii de stat, dar și limitarea indemnizațiilor membrilor consiliilor de administrație. Declarațiile au fost făcute după ședința Biroului Permanent Național al partidului.

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