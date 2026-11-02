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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu anunță reforme în instituțiile statului și plafonarea indemnizațiilor din consiliile de administrație: „Regret percepția creată”

Sorin Grindeanu / Sursa foto - Profimedia

Sorin Grindeanu / Sursa foto - Profimedia

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat2 nov. 2026, 12:22
Actualizat2 nov. 2026, 12:30

Sorin Grindeanu a anunțat o serie de măsuri pe care PSD vrea să le promoveze în perioada următoare, printre acestea numărându-se comasarea unor instituții și companii de stat, dar și limitarea indemnizațiilor membrilor consiliilor de administrație. Declarațiile au fost făcute după ședința Biroului Permanent Național al partidului.

Liderul social-democrat a abordat și controversele provocate de imaginile apărute după un eveniment din weekend, despre care unii au spus că transmit un mesaj nepotrivit într-o perioadă marcată de dificultăți economice și măsuri de austeritate.

Sorin Grindeanu regretă reacțiile provocate de imaginile de la evenimentul din weekend

Președintele PSD a declarat că înțelege criticile celor care au considerat că imaginile apărute în spațiul public nu au fost potrivite în actualul context social. Acesta a admis că persoanele care ocupă funcții publice trebuie să fie mai atente la mesajele pe care le transmit, inclusiv în cadrul unor evenimente private, precum botezul din weekend.

Am văzut reacțiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre imaginile apărute după evenimentul din weekend transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România.

În contextul social dificil, toți cei care au, toți cei care avem, responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți la felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private.

Nu vreau să caut explicații și nici să minimalizez reacția oamenilor. În calitate de lider PSD, regret percepția creată în rândul celor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligația să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înțeles acest lucru.

Responsabilitatea noastră este să ne concentrăm asupra lucrurilor pe care le așteaptă oamenii: venituri mai bune, locuri de muncă și o economie care să repornească. Românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declarațiile noastre, ci mai ales în faptele noastre.

De aceea, astăzi, în cadrul ședinței Biroului Permanent Național, am decis ca, în termen de două săptămâni, să avem gata centralizarea tuturor propunerilor privind comasarea instituțiilor, agențiilor și companiilor statului.

Din experiența mea, vă spun că, la Ministerul Transporturilor, de exemplu, există foarte multe instituții care pot fi comasate fără probleme. Avem nevoie de această reformă reală pentru a realiza economii importante la buget, prin care să putem finanța politicile economice și sociale pentru anul viitor.

Tot până atunci trebuie să existe o abordare unitară în ceea ce privește nivelul indemnizațiilor din consiliile de administrație.

a declarat Sorin Grindeanu.

Indemnizațiile din consiliile de administrație ar putea fi plafonate la nivelul salariului mediu

O altă propunere anunțată de Grindeanu se referă la veniturile membrilor consiliilor de administrație din companiile de stat.

Liderul PSD vrea ca indemnizația maximă acordată acestora să nu depășească salariul mediu pe economie. Propunerea urmează să fie înaintată și premierului.

înainta și domnului prim-ministru, este ca indemnizația maximă pentru membrii consiliilor de administrație să nu depășească salariul mediu pe economie.

Evident, vor exista excepții în cazul companiilor listate la bursă, care funcționează după un regim diferit.

Este inadmisibil să vedem că, în ultima zi de mandat, cei de la USR și-au triplat, de exemplu, indemnizațiile pentru membrii consiliilor de administrație din diverse companii de stat, cum este, de exemplu, IOR.

De asemenea, săptămâna viitoare, după ședința Biroului Permanent Național, echipa care se ocupă de acest proiect va prezenta reforma administrației publice locale.

Va fi o primă prezentare pe care o vor face colegii mei săptămâna viitoare, deoarece în această săptămână mai sunt programate întâlniri. Așa cum am spus, va fi prezentată prima variantă de lucru.

Acestea sunt lucrurile pe care le-am stabilit astăzi în cadrul Biroului Permanent Național.”

a transmis Sorin Grindeanu, liderul PSD.
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