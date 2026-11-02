Sorin Grindeanu anunță reforme în instituțiile statului și plafonarea indemnizațiilor din consiliile de administrație: „Regret percepția creată”

„Am văzut reacțiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre imaginile apărute după evenimentul din weekend transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România.
În contextul social dificil, toți cei care au, toți cei care avem, responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți la felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private.
Nu vreau să caut explicații și nici să minimalizez reacția oamenilor. În calitate de lider PSD, regret percepția creată în rândul celor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligația să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înțeles acest lucru.
Responsabilitatea noastră este să ne concentrăm asupra lucrurilor pe care le așteaptă oamenii: venituri mai bune, locuri de muncă și o economie care să repornească. Românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declarațiile noastre, ci mai ales în faptele noastre.
De aceea, astăzi, în cadrul ședinței Biroului Permanent Național, am decis ca, în termen de două săptămâni, să avem gata centralizarea tuturor propunerilor privind comasarea instituțiilor, agențiilor și companiilor statului.
Din experiența mea, vă spun că, la Ministerul Transporturilor, de exemplu, există foarte multe instituții care pot fi comasate fără probleme. Avem nevoie de această reformă reală pentru a realiza economii importante la buget, prin care să putem finanța politicile economice și sociale pentru anul viitor.
Tot până atunci trebuie să existe o abordare unitară în ceea ce privește nivelul indemnizațiilor din consiliile de administrație.”