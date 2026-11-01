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Gheorghe Piperea, avertisment dur: ”Impozitele ar putea să crească de la 4 până la 25 de ori”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat1 nov. 2026, 07:54
Actualizat1 nov. 2026, 07:56
SursăRealitatea PLUS

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a avertizat sâmbătă seara, în direct la Realitatea PLUS, că impozitele pe locuințe ar putea crește de la 1 ianuarie 2027, majorările ajungând chiar și de 25 de ori în anumite cazuri. Potrivit lui, schimbările ar putea avea un impact puternic asupra proprietarilor, dar mai ales asupra firmelor mici, în contextul angajamentelor asumate de România prin PNRR privind introducerea unui sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață a proprietăților.

Gheorghe Piperea: ”Impozitele ar putea să crească de la 4 până la 25 de ori”

Dacă se trece la acest sistem de reevaluare la prețul de piață al caselor de locuit, există situații în orașe ca Bucureștiul unde taxa aceasta pe imobil va crește de la 4 până la 25 de ori. Nu este o cifră scoasă de mine din burtă, este o estimare făcută de specialiști în fiscalitate și în contabilitate

a declarat europarlamentarul AUR.

Totodată, Gheorghe Piperea a ținut să precizeze faptul că reevaluarea la prețul pieței este deja o chestiune care se întâmplă în practică în cazul așa numitelor imobile nerezidențiale.

Imobil nerezidențial poate să fie și acel cabinet de avocat, cabinet de contabil pe care îl ai acasă. Bineînțeles că aici se face reevaluarea la prețul pieței și să știți că aici este vorba despre o taxă locală mult mai mare decât cea pe care o plătim acum 0,2%.În cazul acesta poate să ajungă și la 1,95%.

a mai spus Gheorghe Piperea.

Gheorghe Piperea: ”Nu avem nicio garanție că taxele nu vor crește”

Mai mult, europarlamentarul a subliniat că nu există o confirmare oficială privind amânarea măsurii și a avertizat asupra efectelor grave ale impozitării locuințelor la valoarea de piață.

Aud foarte frecvent în ultima vreme că domnul ministru Nazare ar fi obținut de la Uniunea Europeană o păsuire de un an de zile cu privire la această obligație din PNRR de a se trece la evaluarea imobilelor pe criteriul prețului pieței. Nu știu să existe la modul oficial în momentul de față o astfel de păsuire. Problema este că nu vorbește despre o desființare a acestei măsuri, care va duce la niște situații grave. Că există cazuri practice, le am acuma pe rol, de persoane care au de exemplu case de 150 de m pătrați în Dorobanți sau în Domenii, care până acum au fost impozitate la valoarea de piață, sunt persoane în vârstă care stau acolo de peste 50 de ani de zile și prețurile la ora actuală acolo au ajuns și de 25 de ori mai mari decât erau acum 20 de ani

a afirmat acesta.

Potrivit reprezentantului AUR, dacă prețurile sunt mai mari de 25 de ori, ”înseamnă că și taxa este mai mare, mai mare de 25 de ori”.

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