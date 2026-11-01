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ExclusivPolitica· 1 min citire
Gheorghe Piperea, avertisment dur: ”Impozitele ar putea să crească de la 4 până la 25 de ori”
Publicat1 nov. 2026, 07:54
Actualizat1 nov. 2026, 07:56
SursăRealitatea PLUS
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a avertizat sâmbătă seara, în direct la Realitatea PLUS, că impozitele pe locuințe ar putea crește de la 1 ianuarie 2027, majorările ajungând chiar și de 25 de ori în anumite cazuri. Potrivit lui, schimbările ar putea avea un impact puternic asupra proprietarilor, dar mai ales asupra firmelor mici, în contextul angajamentelor asumate de România prin PNRR privind introducerea unui sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață a proprietăților.
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