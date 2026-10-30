Fostul șef al Cancelariei lui Bolojan, reacție în scandalul SAFE. Ce spune Mihai Jurca după controlul dispus de MApN?

Publicat 30 oct. 2026, 17:53 Actualizat 30 oct. 2026, 17:54

Scandalul programului SAFE provoacă un nou schimb de replici între actuala și fosta putere. După ce ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat trimiterea Corpului de Control pentru verificarea contractelor din programul european de înzestrare, fostul șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, susține că nu există nimic de ascuns și că toate deciziile au fost luate în cadrul stabilit de instituțiile statului.

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