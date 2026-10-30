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Politica· 2 min citire

Fostul șef al Cancelariei lui Bolojan, reacție în scandalul SAFE. Ce spune Mihai Jurca după controlul dispus de MApN?

Mihai Jurca, fost șef al Cancelariei premierului (Profimedia)

Mihai Jurca, fost șef al Cancelariei premierului (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat30 oct. 2026, 17:53
Actualizat30 oct. 2026, 17:54

Scandalul programului SAFE provoacă un nou schimb de replici între actuala și fosta putere. După ce ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat trimiterea Corpului de Control pentru verificarea contractelor din programul european de înzestrare, fostul șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, susține că nu există nimic de ascuns și că toate deciziile au fost luate în cadrul stabilit de instituțiile statului.

Într-o postare publicată pe Facebook, Mihai Jurca respinge acuzațiile lansate de reprezentanții PSD și afirmă că programul SAFE nu a fost proiectul unei singure persoane, ci un mecanism aprobat și coordonat la nivelul statului român.

Fostul șef al Cancelariei arată că principalele direcții ale programului au fost stabilite în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), iar toate etapele importante au beneficiat de aprobările necesare.

SAFE nu a fost proiectul unui om, ci un program al statului român.

Cadrul a fost stabilit în CSAT, aprobat de Parlament, iar deciziile s-au luat în comitetul interministerial, unde Ministerul Economiei, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și celelalte instituții implicate au fost la masă. Acest lucru a fost confirmat de însuși ministrul Oprea.

a scrie Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan.

Jurca: „Programul SAFE nu are nimic de ascuns”

Fostul oficial susține că necesarul de înzestrare și specificațiile tehnice au fost stabilite de instituțiile beneficiare, iar proiectele au primit avize favorabile din partea comisiilor parlamentare de specialitate.

Totodată, acesta subliniază că legalitatea programului a fost validată inclusiv de Curtea Constituțională și că negocierile cu producătorii de armament au urmărit maximizarea producției locale, a locurilor de muncă și a transferului de tehnologie către România.

Control după acuzațiile lansate de PSD

Reacția vine după ce noul ministru al Apărării, Radu Oprea, a anunțat în exclusivitate la Realitatea Plus că a dispus verificări extinse privind contractele SAFE, motivând că este vorba despre sume importante de bani publici și despre un volum mare de documente care trebuie analizate.

Radu Oprea despre verificările SAFE: deciziile s-au luat la Cancelaria lui Bolojan, cei responsabili trebuie să dea explicații

Ministrul a declarat că verificările vor viza atât procedurile de atribuire, cât și specificațiile tehnice ale echipamentelor și nivelul prețurilor negociate.

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