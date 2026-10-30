Fostul șef al Cancelariei lui Bolojan, reacție în scandalul SAFE. Ce spune Mihai Jurca după controlul dispus de MApN?

Scandalul programului SAFE provoacă un nou schimb de replici între actuala și fosta putere. După ce ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat trimiterea Corpului de Control pentru verificarea contractelor din programul european de înzestrare, fostul șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, susține că nu există nimic de ascuns și că toate deciziile au fost luate în cadrul stabilit de instituțiile statului.
Într-o postare publicată pe Facebook, Mihai Jurca respinge acuzațiile lansate de reprezentanții PSD și afirmă că programul SAFE nu a fost proiectul unei singure persoane, ci un mecanism aprobat și coordonat la nivelul statului român.
Fostul șef al Cancelariei arată că principalele direcții ale programului au fost stabilite în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), iar toate etapele importante au beneficiat de aprobările necesare.
Jurca: „Programul SAFE nu are nimic de ascuns”
Fostul oficial susține că necesarul de înzestrare și specificațiile tehnice au fost stabilite de instituțiile beneficiare, iar proiectele au primit avize favorabile din partea comisiilor parlamentare de specialitate.
Totodată, acesta subliniază că legalitatea programului a fost validată inclusiv de Curtea Constituțională și că negocierile cu producătorii de armament au urmărit maximizarea producției locale, a locurilor de muncă și a transferului de tehnologie către România.
Control după acuzațiile lansate de PSD
Reacția vine după ce noul ministru al Apărării, Radu Oprea, a anunțat în exclusivitate la Realitatea Plus că a dispus verificări extinse privind contractele SAFE, motivând că este vorba despre sume importante de bani publici și despre un volum mare de documente care trebuie analizate.