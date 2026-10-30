Luca Niculescu, la 11 ani de la tragedia de la Colectiv: ”România mai are multe lucruri de făcut ”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 oct. 2026, 12:45

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat vineri, înaintea ședinței de Guvern, că, la 11 ani de la tragedia de la Colectiv, România mai are multe lucruri de făcut în ceea ce privește tratarea marilor arși. Șeful Executivului a subliniat că, deși au fost înregistrate progrese în construirea centrelor pentru mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș, precum și a celui destinat copiilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, Capitala are în continuare nevoie de un centru modern pentru tratarea pacienților cu arsuri grave.

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