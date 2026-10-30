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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, la 11 ani de la tragedia de la Colectiv: ”România mai are multe lucruri de făcut ”

FOTO: Gov.ro

FOTO: Gov.ro

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 oct. 2026, 12:45

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat vineri, înaintea ședinței de Guvern, că, la 11 ani de la tragedia de la Colectiv, România mai are multe lucruri de făcut în ceea ce privește tratarea marilor arși. Șeful Executivului a subliniat că, deși au fost înregistrate progrese în construirea centrelor pentru mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș, precum și a celui destinat copiilor de la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, Capitala are în continuare nevoie de un centru modern pentru tratarea pacienților cu arsuri grave.

Luca Niculescu: ”Datorăm nu numai respect, ci compasiune, ci și fapte”

Suntem în 30 octombrie și astăzi împlinesc 11 ani de la tragedia de la Colectiv. Sunt 11 ani de durere pentru familiile și prietenii celor care și-au pierdut viața, iar mulți dintre supraviețuitori poartă și astăzi urmele acelei nopți. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor. Le datorăm nu numai respect, ci compasiune, ci și fapte.

a declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu: ”România mai are multe lucruri de făcut, dar sunt și progrese concrete”

Șeful Executivului a subliniat că România mai are multe lucruri de făcut în privința tratării marilor arși, dar că au fost înregistrate și progrese concrete în dezvoltarea infrastructurii medicale destinate acestora.

Și la 11 ani trebuie să recunoaștem că România mai are multe lucruri de făcut, dar sunt și progrese concrete care au fost făcute. Centrele pentru mari arși de la Timișoara și Târgu Mureș sunt construite, se află în etapa finală de pregătire pentru a deveni funcționale. La București, centrul destinat copiilor, de la Spitalul Grigore Alexandrescu, este și el într-un stadiu avansat de realizare și trebuie să ne asigurăm că aceste centre pot primi pacienți cât de curând. Și Bucureștiul are în continuare nevoie de un centru modern pentru tratarea arsurilor cu arsuri grave

a mai spus acesta.

Luca Niculescu, către ministrul Sănătății: ”Anul viitor să începem demersurile concrete pentru construirea centrului”

Totodată, premierul i-a cerut ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, ca, începând de anul viitor, să demareze procedurile concrete pentru construirea unui centru modern pentru tratarea marilor arși în București.

Domnule ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, așa cum am discutat, aș dori ca anul viitor să începem demersurile concrete pentru construirea acestui centru. V-ați și explirmat ieri când a fost inaugurat spitalul Marius Nasta despre această restanță de suflet, după cum i-ați spus. Mai ales despre această distanță de suflet. Deci vă rog să lucrați împreună cu domnul ministru al Finanțelor, care a fost foarte deschis pentru cooperare anul trecut pentru acets spital, și către alți colegi pentru a identifica soluțiile și pentru a pregăti un calendar realist

a conchis Luca Niculescu.
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