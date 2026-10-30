Ministrul Transporturilor, discuții cu sindicatele Metrorex. Deficitul de finanțare și plecarea angajaților, printre problemele semnalate

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan-Ovidiu Popa, a început seria consultărilor cu sindicatele din companiile aflate în coordonarea ministerului. Prima întâlnire a avut loc vineri, 30 octombrie, cu reprezentanții sindicatelor de la Metrorex, care au semnalat probleme legate de finanțarea metroului bucureștean, condițiile de muncă și plecarea personalului de specialitate.
Un anunț în acest sens a fost făcut chair de ministrul social-democrat într-o postare publicată vineri, 30 octombrie, pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, consultările au loc după discuțiile de săptămâna trecută cu conducerile autorităților și companiilor aflate în coordonarea Ministerului Transporturilor.
Ce probleme au semnalat sindicatele Metrorex?
În cadrul întâlnirii, reprezentanții sindicatelor de la Metrorex i-au prezentat ministrului principalele dificultăți cu care se confruntă angajații și compania.
Printre problemele semnalate se numără:
deficitul de finanțare;
condițiile dificile de muncă;
plecarea personalului de specialitate.
Ministrul Transporturilor a subliniat că aceste probleme trebuie rezolvate pentru ca metroul din București să poată funcționa la un nivel pe care l-a descris drept decent.
Ce măsuri pregătește ministrul Transporturilor?
Ștefan-Ovidiu Popa a anunțat că deciziile pe care le va lua în urma consultărilor vor ține cont de situația economică actuală a României.
Seria consultărilor cu sindicatele face parte din demersul anunțat de conducerea Ministerului Transporturilor pentru analizarea problemelor din instituțiile și companiile aflate în coordonarea sa. Deocamdată, ministrul nu a prezentat măsuri concrete sau un calendar pentru rezolvarea problemelor semnalate de sindicaliștii Metrorex.
Angajații Metrorex amenință cu greva generală
Angajații Metrorex amenință cu greva generală dacă negocierile pentru noul contract colectiv de muncă nu încep până la 1 noiembrie, relatează Realitatea PLUS.
Negocierile sunt blocate, întrucât conducerea Metrorex ar susține că nu are încă mandat pentru începerea discuțiilor, potrivit Realitatea PLUS.
Sindicaliștii avertizează însă că, în lipsa unui acord, vor urma procedurile legale pentru declanșarea conflictului de muncă. Planul prevede o grevă de avertisment, urmată de grevă generală, care ar putea afecta circulația metroului din București.
Deocamdată, oprirea circulației nu este confirmată. Potrivit Realitatea PLUS, evoluția situației depinde de reluarea negocierilor și de rezultatul discuțiilor dintre sindicate și conducerea Metrorex după 1 noiembrie.
Marian Artimon: „Noi nu vrem decât să se respecte legea”
Președintele Unității Sindicatului Liber Metrou Marian Artimon a explicat miercuri, 28 octombrie, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că sindicatul nu a amenințat cu greva și că solicitarea vizează, de fapt, respectarea prevederilor legale privind salarizarea angajaților.
Liderul sindical a precizat că negocierile cu administrația Metrorex sunt blocate de mandatul rigid acordat comisiei de negociere de către Consiliul de Administrație. Acesta a precizat că suma de 450 de lei net nu reprezintă o revendicare formulată în mod direct de sindicat, ci ar fi rezultatul unui calcul privind efectele majorării salariului minim și aplicarea Legii nr. 195 privind statutul personalului feroviar.