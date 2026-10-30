Ministrul Transporturilor, discuții cu sindicatele Metrorex. Deficitul de finanțare și plecarea angajaților, printre problemele semnalate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 13:17

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan-Ovidiu Popa, a început seria consultărilor cu sindicatele din companiile aflate în coordonarea ministerului. Prima întâlnire a avut loc vineri, 30 octombrie, cu reprezentanții sindicatelor de la Metrorex, care au semnalat probleme legate de finanțarea metroului bucureștean, condițiile de muncă și plecarea personalului de specialitate.

Distribuie articolul