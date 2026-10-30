Adrian Câciu, atac dur la Ilie Bolojan: Acuzații de minciună și dezinformare privind banii din PNRR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 oct. 2026, 14:10

Adrian Câciu lansează acuzații grave la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a prezentat românilor estimările privind absorbția fondurilor din PNRR drept rezultate deja obținute. Fostul ministru al Finanțelor susține că raportul oficial al Ministerului Finanțelor arată o situație diferită de cea prezentată public și avertizează că o parte importantă a investițiilor programate nu a fost realizată. Criticile îl vizează și pe Dragoș Pîslaru, fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene.

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