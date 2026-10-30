Bugetul făcut sub Bolojan a lăsat spitalele fără bani. Fostul premier dă vina acum pe Rogobete

Publicat 30 oct. 2026, 07:28 Actualizat 30 oct. 2026, 07:30

Ilie Bolojan încearcă să pună lipsa banilor din spitale pe seama ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, deși chiar el conducea Guvernul în perioada în care a fost pregătit și aprobat bugetul pentru 2026. Fostul premier susține că unele unități de primiri urgențe au primit intenționat mai puțini bani decât aveau nevoie și îl indică pe Rogobete drept responsabil pentru această situație, conform Realitatea PLUS.

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