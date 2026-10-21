Rogobete îl contrazice pe Bolojan în disputa bugetului Sănătății: „Am început cu o tăiere de 5 miliarde de lei”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 oct. 2026, 12:14

Alexandru Rogobete, noul ministru al Sănătății, a criticat declarațiile fostului premier Ilie Bolojan privind modul în care a fost repartizat bugetul Sănătății pentru 2026. Rogobete susține că Ministerul Sănătății a solicitat inițial un buget de peste 27 de miliarde de lei, însă a fost nevoit să lucreze cu resurse mai mici, în condițiile măsurilor de reducere a deficitului bugetar. Fostul ministru afirmă că finanțarea serviciilor medicale de urgență nu poate fi redusă uniform, fără a lua în calcul nevoile reale ale sistemului.

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