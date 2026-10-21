Rogobete îl contrazice pe Bolojan în disputa bugetului Sănătății: „Am început cu o tăiere de 5 miliarde de lei”

Alexandru Rogobete, noul ministru al Sănătății, a criticat declarațiile fostului premier Ilie Bolojan privind modul în care a fost repartizat bugetul Sănătății pentru 2026. Rogobete susține că Ministerul Sănătății a solicitat inițial un buget de peste 27 de miliarde de lei, însă a fost nevoit să lucreze cu resurse mai mici, în condițiile măsurilor de reducere a deficitului bugetar. Fostul ministru afirmă că finanțarea serviciilor medicale de urgență nu poate fi redusă uniform, fără a lua în calcul nevoile reale ale sistemului.
Rogobete: Bugetul Sănătății a fost construit pornind de la o reducere de 5 miliarde de lei
Alexandru Rogobete a declarat că a avertizat încă din 3 februarie asupra riscurilor pe care le-ar putea genera diminuarea uniformă a cheltuielilor din sistemul sanitar. Potrivit acestuia, serviciile de urgență, ambulanța, secțiile de terapie intensivă, neonatologia și programele destinate pacienților cu infarct, accident vascular cerebral, arsuri grave sau politraumatisme nu pot funcționa pe baza unor reduceri aplicate mecanic.
Rogobete a explicat că necesarul de finanțare pentru aceste servicii este dificil de anticipat cu exactitate, deoarece numărul pacienților care ajung la unitățile de primiri urgențe, cazurile grave și accidentele colective nu pot fi estimate integral de la începutul anului.
Ministrul susține că bugetul este aprobat pe capitole, nu repartizat discreționar
În disputa cu premierul Ilie Bolojan, Alexandru Rogobete a insistat asupra modului în care este construit și aprobat bugetul unui minister. El a respins ideea că fiecare ministru primește o sumă globală pe care o poate distribui ulterior după propria strategie.
Potrivit lui Rogobete, solicitările bugetare sunt formulate de la început pe capitole, iar alocările și aprobările se realizează în același cadru. În opinia sa, declarațiile premierului au lăsat impresia că responsabilitatea distribuirii banilor revine exclusiv ministrului de resort, fără a reflecta constrângerile stabilite în procesul de elaborare a bugetului.
Ministrul a susținut, de asemenea, că politica de reducere a deficitului bugetar cu orice preț a contribuit la dificultățile actuale de finanțare.
Documentul din februarie, invocat în disputa privind finanțarea Sănătății
Pentru a-și susține argumentele, Alexandru Rogobete a prezentat un document transmis de Ministerul Sănătății la 2 februarie 2026, înregistrat cu numărul AFR 1163. Potrivit declarațiilor sale, prin acest document ministerul a solicitat pentru anul 2026 un buget de peste 27 de miliarde de lei.
Rogobete afirmă că instituția a pornit procesul bugetar cu o reducere de aproximativ 5 miliarde de lei față de necesarul pe care îl considera justificat. El a mai spus că, în cadrul unor discuții informale, i s-a transmis că ministerul ar putea conta pe o rectificare bugetară ulterioară.
Această perspectivă este importantă în contextul cheltuielilor din Sănătate, unde necesarul de finanțare poate varia în funcție de numărul cazurilor medicale grave și de presiunea asupra serviciilor de urgență.
Ambulanța a fost exceptată de la reducerea de 10%, susține Rogobete
Alexandru Rogobete a precizat că, în cazul serviciilor de ambulanță, Ministerul Sănătății a obținut o derogare de la reducerea bugetară de 10%, prin Ordonanța de urgență nr. 7 din 2026.
Potrivit ministrului, în procesul de elaborare a bugetului au fost aplicate reduceri generale, însă au existat și excepții pentru anumite domenii considerate esențiale.
Disputa privind bugetul Sănătății readuce în prim-plan dificultatea de a echilibra obiectivele de reducere a deficitului cu necesarul de finanțare al serviciilor publice. În cazul sistemului medical, deciziile bugetare au efecte directe asupra capacității spitalelor și serviciilor de urgență de a răspunde nevoilor pacienților.
Declarațiile lui Alexandru Rogobete reprezintă poziția ministrului în disputa cu premierul Ilie Bolojan. Cuantumul exact al sumelor solicitate și aprobate, precum și documentele bugetare aferente, sunt necesare pentru verificarea independentă a afirmațiilor privind reducerile și repartizarea fondurilor.