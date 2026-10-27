Bani în plus pentru medici: Rogobete anunță plata progresivă a gărzilor: +25% pentru fiecare gardă în plus. Vești bune și pentru rezidenți

Publicat 27 oct. 2026, 07:31 Actualizat 28 oct. 2026, 13:26

Schimbări importante pregătite pentru medicii din spitalele din România. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea ca gărzile să fie plătite în funcție de numărul acestora, iar tariful să crească progresiv, cu 25% pentru fiecare gardă suplimentară. Mai mult, oficialul propune ca și medicii rezidenți din primii trei ani să primească bani pentru gărzile efectuate. Măsurile au fost prezentate într-un interviu la TVR 1 și sunt încă în etapa de propunere.

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