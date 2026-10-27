Grevă generală la Oil Terminal din Constanța, din 18 noiembrie. Sindicatele cer majorări salariale de 6,5%

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 14:52

Sindicatele de la compania de stat Oil Terminal Constanța pregătesc declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând cu data de 18 noiembrie, după ce negocierile privind majorarea salariilor au eșuat. Potrivit unui anunț transmis de companie Bursei de Valori București (BVB), angajații vor organiza mai întâi o grevă de avertisment pe 30 octombrie, cu oprirea activității.

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