Grevă generală la Oil Terminal din Constanța, din 18 noiembrie. Sindicatele cer majorări salariale de 6,5%

Sindicatele de la compania de stat Oil Terminal Constanța pregătesc declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat începând cu data de 18 noiembrie, după ce negocierile privind majorarea salariilor au eșuat. Potrivit unui anunț transmis de companie Bursei de Valori București (BVB), angajații vor organiza mai întâi o grevă de avertisment pe 30 octombrie, cu oprirea activității.
Oil Terminal intră în grevă: negocierile salariale au eșuat
Potrivit informării transmise marți investitorilor, pe 26 octombrie a avut loc o ședință de conciliere a conflictului colectiv de muncă declanșat de sindicatul Oil Terminal. La discuții au participat reprezentanții angajatorului, delegația sindicatului și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța. În urma concilierii, părțile nu au ajuns la un acord privind revendicările sindicale referitoare la majorarea salariilor. În aceste condiții, sindicatul a decis să continue procedurile pentru declanșarea grevei.
Conform calendarului anunțat, angajații vor organiza o grevă de avertisment pe 30 octombrie, cu oprirea activității, urmând ca, din 18 noiembrie, să înceapă greva generală pe termen nelimitat.
Conducerea Oil Terminal a transmis, totodată, că va lua măsurile necesare pentru protejarea intereselor companiei și limitarea efectelor asupra activității.
De ce au declanșat angajații Oil Terminal conflictul de muncă?
Conflictul colectiv de muncă a fost declanșat la 1 august 2026, după ce administrația companiei a refuzat să aprobe indexarea salariilor cu 6,5%. Potrivit publicației Replica Online, conducerea și-a motivat poziția prin faptul că Guvernul nu adoptase un memorandum care să permită majorarea salarială.
De la începutul conflictului, au avut loc mai multe discuții între administrație și angajați, însă acestea nu au dus la un acord. În septembrie, salariații au organizat greve de avertisment în zilele de 10 și 16, fiecare cu o durată de două ore, fără întreruperea operațiunilor companiei.
Sindicatul intenționa să declanșeze greva generală pe termen nelimitat la 28 septembrie, după ce data inițială fusese stabilită pentru 17 septembrie. Instanța a decis însă că greva este ilegală și a dispus oprirea acesteia, hotărârea nefiind definitivă la acel moment. Ulterior, demersurile pentru declanșarea grevei au continuat.
Greva de la Oil Terminal ar putea afecta aprovizionarea rafinăriilor cu țiței
Un eventual blocaj al activității Oil Terminal ar putea avea consecințe asupra aprovizionării cu materie primă a rafinăriilor din România. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, compania a susținut în instanță că oprirea activității sale ar putea afecta cel puțin 50% din aprovizionarea cu carburanți a României.
Oil Terminal a avertizat, de asemenea, că o întârziere de patru-cinci zile ar putea conduce la epuizarea stocurilor de țiței de la rafinăria Petrobrazi.
În argumentele prezentate în instanță, compania a arătat că rafinăriile din România aflate în prezent în funcțiune acoperă aproximativ 40-50% din necesarul de carburanți al țării, diferența fiind asigurată prin importuri și livrări realizate prin infrastructura Oil Terminal, în principal prin Depozitul Sud.
Reprezentanții companiei au avertizat că o eventuală închidere a activității ar putea avea un impact sever asupra distribuției de carburanți și ar putea afecta siguranța aprovizionării la nivel național.
Oil Terminal, unul dintre cele mai mari terminale petroliere din sud-estul Europei
Oil Terminal, cu sediul în Constanța, este o companie strategică pentru infrastructura petrolieră a României, având activități de import și export de țiței și produse petroliere. Societatea este listată la bursă, iar statul român este acționarul majoritar, prin Ministerul Energiei.
În acest context, declanșarea unei greve generale pe termen nelimitat ar putea pune presiune atât asupra activității companiei, cât și asupra fluxurilor de aprovizionare cu țiței și carburanți, în funcție de amploarea și durata eventualei întreruperi.