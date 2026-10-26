Petrișor Peiu aruncă în aer calculele Guvernului: „O diferență de 35 de miliarde de lei față de Eurostat. Statul nu are un cufăr secret cu galbeni!”

Publicat 26 oct. 2026, 18:56 Sursă Realitatea PLUS

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a analizat tensiunile din Coaliție privind posibila majorare a taxelor, substratul populist al declarațiilor despre „companiile românești” și diferențele majore dintre cifrele oficiale ale Guvernului și realitatea economică raportată la nivel european.

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