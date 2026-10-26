Alexandru Nazare nu exclude creșterea taxelor în 2027. Anunț important pentru proprietarii de locuințe

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu exclude posibilitatea unor noi creșteri de taxe și impozite în 2027. Oficialul a declarat că nu își dorește introducerea unor obligații fiscale suplimentare, însă a precizat că orice program nou trebuie să aibă surse clare de finanțare. În același timp, ministrul a anunțat că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicată anul viitor.
Alexandru Nazare nu exclude creșterea taxelor în 2027: „Avem nevoie de sustenabilitate”
Ministrul Finanțelor a vorbit despre posibilitatea introducerii unor noi taxe și impozite începând de anul viitor. Acesta a explicat că Ministerul Finanțelor urmărește menținerea echilibrelor bugetare, însă deciziile privind eventualele modificări fiscale aparțin Guvernului și Parlamentului.
Prin această declarație, ministrul nu a anunțat introducerea unor taxe noi, dar nici nu a oferit garanții că impozitele vor rămâne neschimbate în 2027. Acesta a insistat asupra necesității identificării surselor de finanțare pentru programele pe care Guvernul intenționează să le implementeze.
Ce se întâmplă cu impozitele pe proprietăți în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Alexandru Nazare a făcut precizări și despre impozitarea proprietăților, în condițiile în care trecerea la un sistem de calcul bazat pe valoarea de piață a locuințelor a generat numeroase discuții.
Ministrul a anunțat că această modalitate de impozitare nu va fi introdusă în 2027.
„Am anunțat că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piață”, a declarat Alexandru Nazare.
Precizarea vizează metoda de calcul a impozitelor în funcție de valoarea de piață, nu reprezintă o garanție generală că toate impozitele locale vor rămâne la același nivel.
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață, amânată pentru 2027
Modificarea modului de calcul al impozitelor pe proprietăți a fost inclusă în discuțiile privind reforma fiscală din România. Noul sistem presupune raportarea impozitului la valoarea de piață a clădirilor și terenurilor, în locul formulelor de calcul utilizate anterior. În programul noului Guvern este prevăzută trecerea graduală la acest sistem, pe parcursul procesului de consolidare fiscală. Totuși, aplicarea lui de la 1 ianuarie 2027 a fost pusă sub semnul întrebării.