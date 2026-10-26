Alexandru Nazare nu exclude creșterea taxelor în 2027. Anunț important pentru proprietarii de locuințe

Publicat 26 oct. 2026, 13:20 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu exclude posibilitatea unor noi creșteri de taxe și impozite în 2027. Oficialul a declarat că nu își dorește introducerea unor obligații fiscale suplimentare, însă a precizat că orice program nou trebuie să aibă surse clare de finanțare. În același timp, ministrul a anunțat că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicată anul viitor.

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