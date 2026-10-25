Rareș Bogdan: „Noi nu am anulat alegerile, ci Curtea Constituțională”

Publicat 25 oct. 2026, 22:17 Actualizat 25 oct. 2026, 22:20 Sursă Realitatea PLUS

Rareș Bogdan a fost invitat în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, unde a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din România, lipsa unui raport clarificator, relația cu liderii europeni și problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană. Europarlamentarul PNL a susținut că decizia de anulare a scrutinului nu a aparținut partidului său, ci Curții Constituționale a României (CCR). Întrebat cine a dat ordinul și dacă decizia a fost influențată de Klaus Iohannis sau de factori externi, Rareș Bogdan a afirmat că nu cunoaște răspunsul și că așteaptă clarificări din partea instituțiilor statului.

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