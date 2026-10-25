Rareș Bogdan: „Noi nu am anulat alegerile, ci Curtea Constituțională”
Anca Alexandrescu și Rareș Bogdan / Sursa foto - Realitatea PLUS
Rareș Bogdan a fost invitat în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, unde a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din România, lipsa unui raport clarificator, relația cu liderii europeni și problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană. Europarlamentarul PNL a susținut că decizia de anulare a scrutinului nu a aparținut partidului său, ci Curții Constituționale a României (CCR). Întrebat cine a dat ordinul și dacă decizia a fost influențată de Klaus Iohannis sau de factori externi, Rareș Bogdan a afirmat că nu cunoaște răspunsul și că așteaptă clarificări din partea instituțiilor statului.
Rareș Bogdan, despre anularea alegerilor: „Le-a anulat Curtea Constituțională”
Discuția dintre Anca Alexandrescu și Rareș Bogdan a început cu subiectul controversat al anulării alegerilor prezidențiale. Jurnalista l-a întrebat pe europarlamentar cine a luat decizia și de ce nu a fost prezentat un raport care să explice pe deplin circumstanțele în care s-a ajuns la această situație.
Rareș Bogdan a respins ideea că PNL ar fi anulat alegerile și a indicat Curtea Constituțională drept instituția care a luat decizia.
Ce spune Rareș Bogdan despre Ursula von der Leyen și problemele Uniunii Europene
Discuția moderată de Anca Alexandrescu a continuat cu subiecte legate de politica europeană și de activitatea Comisiei Europene, inclusiv relația lui Rareș Bogdan cu Ursula von der Leyen.
Întrebat dacă a susținut-o pe președinta Comisiei Europene, europarlamentarul PNL a respins această interpretare și a afirmat că a criticat-o în repetate rânduri în discursurile sale din Parlamentul European.
Anca Alexandrescu: La ordinul cui?
Rareș Bogdan: Trebuie să-i întrebați pe cei care au fost atunci în pozițiile cheie.
Anca Alexandrescu: De ce nu avem astăzi un raport?
Rareș Bogdan: Îl aștept și eu. Mai ales că am avut de suferit din cauza unor atacuri din interiorul PNL, nedrepte, lansate printr-un portal media la adresa mea. Așa că aștept mai mult decât mulți alții, cred că la fel de mult ca cei din diaspora.
Anca Alexandrescu: Eu am arătat aici, la Culisele Statului Paralel, că la PNL se discuta cu câteva zile înainte de anularea alegerilor. Ați știut dinainte?
Rareș Bogdan: N-am mai... nu eram în acel moment în zona de putere, demisionasem. N-am mai fost. Imediat după ce a pierdut alegerile...
Anca Alexandrescu: A fost dorința lui Klaus Iohannis sau a cuiva din afara țării?
Rareș Bogdan: Sincer nu știu. Sincer nu știu. Cred că instituțiile statului ne vor spune. Apropo, la mulți ani Armatei Române, una dintre instituțiile cheie.
Eu cred...am înțeles că raportul va fi prezentat, nu? Ni se tot spune.
Eu aștept la fel de mult, repet, la fel de mult ca cei mai înverșunați critici sau ca cei mai radicali susținători. Aștept.
Anca Alexandrescu: Te simți confortabil că în România s-a anulat alegerile?
Rareș Bogdan: Nu mă simt confortabil atunci când România este criticată, când România este atacată, când România intră pe o listă a democrațiilor, unde statul funcționează mai mult sau mai puțin. Atunci sufăr, sufăr la propriu, sufăr în Parlamentul European, sufăr în Europa, sufăr în deplasări, sufăr când sunt întrebat.
Mi-ar plăcea ca România să fie un exemplu de bune practici, mai ales de prosperitate economică.
Anca Alexandrescu: Am văzut că a venit Comisia de la Veneția la București și i-a dat dreptate lui Nicușor Dan, după ce raportul anterior fusese practic împotriva celor care au anulat alegerile. Ce le-ați făcut? Cum i-ați vrăjit?
Rareș Bogdan: Nu sunt în această zonă. Sunt în zona în care sunt extrem de preocupat de aducerea de investiții aici.
Anca Alexandrescu: O mai iubiți pe Ursula von der Leyen?
Rareș Bogdan: N-am iubit-o niciodată. Toate discursurile mele din Parlamentul European arată că sunt unul dintre cei trei-patru lideri din cei 183 din grupul Popularilor Europeni, care și-a permis să o critice pe Ursula von der Leyen, atunci când era în plină putere. Pot să prezint discursurile, ți le trimit.
Anca Alexandrescu: De ce a ajuns Europa în halul ăsta, Rareș?
Rareș Bogdan: Din cauze multiple. Și cred că ar trebui să vorbim despre asta. Una dintre cauze este imigrația absurdă, fără nicio noimă, care teoretic, potrivit celor care au pornit acest tăvăluc, trebuia să rezolve o problemă de forță de muncă, dar a creat o supra-problemă socială, și de neintegrare. Cu siguranță nu.
Anca Alexandrescu: Ați fost parte din aceste decizii.
Rareș Bogdan: Nu, cu 20 de ani în urmă. Iar în ultimii zece ani...
Anca Alexandrescu: În ultimii șapte ani a fost PNL-ul la putere.
Rareș Bogdan: Nu. O secundă. Problema Europei și a migrației n-a pornit de la PNL sau din România.
Am eu destule să-i reproșez PNL-ului, cred că cel puțin la fel de multe ca și tine, dacă nu chiar mai multe, dar în chestiunea migrației n-a fost implicat PNL-ul, în schimb a fost implicat doamna Merkel, a fost implicat președintele Franței, Macron, care au creat o problemă serioasă astăzi Europei, o problemă de neintegrare, un război cultural, o vinovăție și o răzbunare a coloniilor, care se întoarce împotriva Franței.
Astăzi avem opt milioane de imigranți doar din țările africane și din țările din Orientul Mijlociu în Franța, care pun o presiune uriașă pe sistemul social.
Anca Alexandrescu: Franța. Belgia? Spania. Belgia. Portugalia. Albania. Italia. Serbia. Italia. Totuși asta nu vă spune nimic acolo la Bruxelles?
Rareș Bogdan: Păi cu siguranță, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în Europa este cel mai puternic semnal de alarmă despre criza eurosistemului din ultimii 30-40 de ani.
Anca Alexandrescu: Eu nu văd vreo încercare de schimbare a direcției, dimpotrivă, nu se întâmplă altceva. Păi nu, Rareș. Din ceea ce văd la Bruxelles nu se întâmplă altceva decât a încerca să le pună oamenilor pumnul în gură, să îngenuncheze partidele suveraniste, să blocheze accesul lor.
Păi ba da, pentru că am văzut. Se vorbește din ce în ce mai apăsat că se poate folosi modelul din România, să anulezi alegerile și în Franța și în Germania. Ai văzut ce s-a întâmplat în Germania cu alegerile?
Rareș Bogdan: Astăzi Bruxelles nu este un tot unitar. Suntem 720 în Parlamentul European și foarte multe, foarte multe dintre inițiativele venite dinspre Comisie sunt respinse. Vedem deseori alianțe între grupul INSR, Patrioți, ID, și grupul PPE, cel mai mare grup din care fac și eu parte. Văd chiar o parte dintre cei din SD, adică din rândul socialiștilor, care votează inițiative venite dinspre partea dreaptă.
Deci nu mai e o unitate totală, iar ceea ce se întâmplă în Franța este un semnal de alarmă. Acolo nu funcționează nici ascensorul social, probabil este cea mai stratificată și mai dură diferență de clasă din toată Uniunea Europeană.
De asemenea Franța suferă astăzi din cauza unui război cultural căruia practic statul francez s-a predat. De foarte mult timp există enclave, și cunoști Franța, pentru că vizitezi Franța la fel ca mine, eu sunt obligat să o vizitez de cel puțin două ori pe lună, dar practic acolo există, în ultimii 15-20 de ani s-au creat adevărate enclave în interiorul marilor orașe franceze.
Statul francez. Establishmentul francez, care nu a înțeles.
Anca Alexandrescu: Dar se întâmplă lucrul ăsta în toată Europa, și în Germania și în Italia.
Rareș Bogdan: Mai mult ca oriunde acolo. Mai mult ca oriunde în Franța și în Belgia și asta se și vede prin reacțiile de acum.
Anca Alexandrescu: Dar nu poți să dai vina doar pe acest lucru, pentru că este foarte clar că nivelul de trai în întreaga Europa a scăzut dramatic.
Toți, absolut toți care sunt în stradă se plâng de aceleași probleme pe care le au și românii: facturi mari, prețuri mari la locuințe, accize mari la benzină, nivelul de trai foarte jos, calitatea învățământului foarte jos, a sănătății la fel.
Deci toți se plâng de salarii mici, nu mai fac față, ca să nu mai spun că în România oricum este o diferență uriașă între salariile din România și celelalte țări.
Și noi avem prețurile la fel ca în restul Europei.
Rareș Bogdan: În momentul în care acorzi ajutoare sociale fără nicio noimă și ajutorul social ajunge să fie mai mare în cazul migranților, ajunge până la 1.700 de euro, 1.400-1.700 de euro în anumite landuri din Germania spre exemplu, La 900 - 1.100 în Franța, și sunt o mulțime de cetățeni nativi care nu au aceste venituri, creează discrepanță care duce la aceste reacții.
Declarațiile lui Rareș Bogdan au fost făcute în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS. În privința anulării scrutinului, europarlamentarul a afirmat că nu cunoaște cine ar fi influențat decizia și că așteaptă clarificări din partea instituțiilor competente.
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