Rareș Bogdan, după audierea la DNA în dosarul lui Fănel Bogos: „Nu prea mă pricep eu la ouă și pui”. Ce i-ar fi spus șefului DSVSA

Rareș Bogdan a ieșit de la DNA Iași și a făcut primele declarații despre audierea sa în dosarul lui Fănel Bogos. Europarlamentarul PNL, chemat în calitate de martor, a explicat cum a ajuns să fie menționat în anchetă și a povestit despre întâlnirea cu Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui. „A fost un dialog absolut normal”, susține liberalul.
Rareș Bogdan, audiat la DNA în dosarul lui Fănel Bogos
Europarlamentarul PNL a ajuns joi la sediul DNA Iași, unde a fost audiat în calitate de martor în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.
La ieșirea de la audieri, Rareș Bogdan a spus că a oferit procurorilor toate informațiile pe care le avea și că a răspuns inclusiv întrebărilor adresate de avocații persoanelor din dosar.
„A fost un dialog absolut normal, civilizat, între reprezentanții statului și un om care a fost menționat, în care am dat câteva detalii. Le-am oferit cu toată deschiderea”, a declarat Rareș Bogdan.
Cum a ajuns numele lui Rareș Bogdan în anchetă
Liberalul a explicat că, de-a lungul anilor în care a activat în PNL și a ocupat funcții publice, a discutat cu numeroase persoane care i-au prezentat probleme sau situații pe care le considerau nedrepte.
Printre acestea s-a numărat și Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui. Rareș Bogdan spune că Ponea i-a prezentat o situație pe care a perceput-o drept un posibil abuz al unor instituții.
Discuția ar fi durat aproximativ 20-30 de minute.
„Omul mi-a explicat, i-am zis: «Ok, nu prea mă pricep eu la ouă și pui», dar am ascultat ce mi s-a spus”, a relatat europarlamentarul.
„Faceți-vă treaba”
Rareș Bogdan susține că nu a avut cunoștințele tehnice necesare pentru a se pronunța asupra cazului și că nu a încercat să intervină în situația prezentată.
„Era strict ca să ascult o situație de posibil abuz al unor instituții. Am zis: «Dom'le, e prea complicat cazul, nu știu ce-i acolo, faceți-vă treaba»”, a declarat acesta.
Europarlamentarul a precizat că întâlnirea a fost una scurtă, întrucât trebuia să ajungă la aeroport.
Rareș Bogdan: „Mai mulți m-au rugat să ne aplecăm”
Liberalul a explicat și de ce obișnuiește să discute astfel de cazuri, invocând activitatea sa în Comisia de Petiții a Parlamentului European.
„Am foarte multe cazuri, nu de genul ăsta, de diverse situații, presupuse abuzuri sau situații speciale cu românii”, a spus Rareș Bogdan.
Potrivit acestuia, discuția cu Ponea s-a încadrat în acest tip de sesizări și nu a avut, în opinia sa, o miză mai largă decât aceea de a asculta problema prezentată.
Dosarul în care este anchetat Fănel Bogos
Rareș Bogdan a fost audiat în dosarul în care procurorii verifică presupusele demersuri făcute de omul de afaceri Fănel Bogos pentru schimbarea din funcție a lui Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui.
Audierea europarlamentarului vine după ce, în același dosar, a fost audiat și Ilie Bolojan, tot în calitate de martor.
Premierul interimar a fost chemat la DNA Iași în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos. Potrivit Guvernului, audierea lui Bolojan a vizat circumstanțele audienței acordate omului de afaceri.
La finalul audierii, Rareș Bogdan a anunțat că urmează să meargă la moaștele Sfintei Parascheva.