Premierul Luca Niculescu a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei franceze „L’Express”, că Marea Neagră a devenit unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei, în contextul tensiunilor de securitate din regiune, precizând că România şi Bulgaria, cu sprijinul UE şi NATO, iau măsuri pentru garantarea siguranţei navigaţiei. Totodată, el a subliniat importanţa prezenţei militare americane în România şi a demersurilor pentru asigurarea continuităţii acesteia.
Luca Niculescu: ”Marea Neagră a devenit unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei”
România ar putea majora cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB
Întrebat dacă actualul buget al apărării, echivalentul a aproximativ 2,5% din PIB, este suficient pentru a face față amenințării ruse, premierul a amintit că România beneficiază de garanțiile de securitate oferite de NATO și a precizat că alocările pentru sectorul militar vor crește în următorii ani.
Șeful Executivului a evidențiat, totodată, rolul strategic al prezenței militare americane în România, în condițiile în care la nivelul Washingtonului au loc discuții privind o posibilă diminuare a angajamentului militar al SUA în Europa.
În acest context, Niculescu a făcut referire și la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, aflată la aproximativ 15 kilometri de țărmul Mării Negre, care ar urma să devină, până în 2040, cea mai mare bază NATO din Europa.
România susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Relația cu Republica Moldova reprezintă o prioritate strategică pentru București, a declarat premierul, care a subliniat apropierea dintre cele două state și eforturile autorităților de la Chișinău pentru menținerea orientării europene.
Șeful Guvernului a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, dar și pentru parcursul european al Ucrainei și al statelor din Balcanii de Vest.
Deficitul bugetar, inflația și scăderea puterii de cumpărare, provocări pentru economie
Referindu-se la situația economică internă, premierul a admis că România se confruntă cu dificultăți generate de deficitul bugetar ridicat, inflație și creșterea costurilor suportate de populație, în special pentru energie.
În acest context, Executivul pregătește măsuri menite să susțină mediul de afaceri, investițiile și crearea de noi locuri de muncă. Niculescu a pledat pentru îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare și combaterea evaziunii fiscale, fără introducerea unor noi majorări de taxe și impozite.
Premierul estimează că economia României ar putea reveni pe creștere în 2027, în condițiile continuării investițiilor, inclusiv a celor susținute din fonduri europene, și valorificării potențialului companiilor autohtone.
O altă prioritate indicată de șeful Guvernului este integrarea tinerilor pe piața muncii, în condițiile în care o proporție semnificativă dintre aceștia nu sunt angajați și nu participă la programe de educație sau formare profesională.
România se apropie de finalizarea procesului de aderare la OCDE
Luca Niculescu a abordat și stadiul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care l-a coordonat înainte de a prelua conducerea Guvernului, afirmând că procedurile sunt aproape încheiate.
În interviu, șeful Executivului a făcut referire și la împlinirea a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2027, apreciind că apartenența la blocul comunitar a determinat schimbări majore în plan economic și social.