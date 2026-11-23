Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 nov. 2026, 21:29

Premierul Luca Niculescu a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei franceze „L’Express”, că Marea Neagră a devenit unul dintre principalele puncte fierbinţi ale planetei, în contextul tensiunilor de securitate din regiune, precizând că România şi Bulgaria, cu sprijinul UE şi NATO, iau măsuri pentru garantarea siguranţei navigaţiei. Totodată, el a subliniat importanţa prezenţei militare americane în România şi a demersurilor pentru asigurarea continuităţii acesteia.

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