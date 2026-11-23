Pâine cu muștar, apă înghețată în pahar și cărămizi încălzite pe aragaz. Sunt câteva dintre amintirile din copilărie evocate de premierul Luca Niculescu, care a vorbit deschis despre sărăcia în care a crescut și sacrificiile făcute de părinții săi.
Premierul României, Luca Niculescu, a vorbit despre copilăria dificilă și lipsurile materiale cu care s-a confruntat familia sa. Șeful Guvernului a povestit că au existat perioade în care nu avea suficientă mâncare, iar pâinea cu muștar era uneori singurul aliment disponibil. Nici condițiile din locuință nu erau mai bune: iernile erau extrem de grele, iar familia improviza diverse soluții pentru a încălzi casa, în care temperatura ajungea la numai 13-14 grade Celsius.
Premierul a rememorat momentele în care lipsurile erau o realitate de zi cu zi și a explicat că părinții săi munceau din greu pentru a-și întreține familia, fără să beneficieze de privilegii. „Au fost zile în care nu aveam ce mânca, au fost zile în care am mâncat pâine cu muștar. Muștar aveam”, a povestit Luca Niculescu, descriind una dintre cele mai dificile perioade ale copilăriei sale.
Luca Niculescu, despre copilăria din cartierul Berceni și anii petrecuți în București
Deși s-a născut în apropierea Grădinii Cișmigiu, premierul spune că are foarte puține amintiri din acea perioadă, deoarece familia s-a mutat când era încă foarte mic. Cele mai multe amintiri din copilărie sunt legate de cartierul Berceni, unde a locuit până la vârsta de 19-20 de ani.
Luca Niculescu a povestit că a crescut într-o perioadă în care Bucureștiul era împărțit, în percepția sa, între două lumi diferite: orașul vechi și cartierele noi, aflate în plină dezvoltare.
Iernile fără căldură și temperaturile de numai 13-14 grade în casă
Printre cele mai puternice amintiri ale premierului se numără iernile în care familia nu avea posibilitatea să încălzească locuința în mod corespunzător. Situația era atât de dificilă, încât apa lăsată într-un pahar în casă putea să înghețe peste noapte.
Luca Niculescu a relatat și metodele improvizate la care apelau membrii familiei pentru a face față frigului. Una dintre soluții era încălzirea unor cărămizi pe aragaz, în încercarea de a ridica temperatura din locuință. „Nu aveam căldură iarna. M-am trezit la mătușa mea acasă, când am ieșit din camera în care am dormit și am intrat în sufragerie, era un pahar cu apă acolo care înghețase. Făceam tot felul de scheme să avem căldură în casă, punând cărămizi pe aragaz ca să se încălzească. În Berceni reușeam să facem 13-14 grade”, a povestit șeful Guvernului.
Părinții premierului munceau din greu pentru a întreține familia cu patru copii
Lipsurile materiale cu care s-a confruntat familia au fost strâns legate, potrivit relatării premierului, și de situația profesională a părinților săi. Nici mama, nici tatăl său nu au fost membri de partid, iar traiul familiei depindea de munca lor și de eforturile pe care le făceau pentru a asigura cele necesare celor patru copii.
Tatăl său era tehnician constructor și lucra mult pe șantiere, în timp ce mama era contabilă. Premierul a explicat că, după ce mama sa a rămas fără loc de muncă, aceasta a fost nevoită să caute zilnic alimente pentru familie, într-o perioadă în care procurarea hranei devenise o preocupare permanentă.
Mărturiile premierului descriu o copilărie marcată de lipsuri, frig și eforturile părinților de a asigura traiul unei familii numeroase. Pâinea cu muștar, camerele neîncălzite și drumurile mamei în căutarea alimentelor sunt câteva dintre imaginile pe care acesta le-a păstrat din anii petrecuți în cartierul Berceni.