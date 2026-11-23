Publicat 23 nov. 2026, 10:13 Sursă Realitatea PLUS

Pâine cu muștar, apă înghețată în pahar și cărămizi încălzite pe aragaz. Sunt câteva dintre amintirile din copilărie evocate de premierul Luca Niculescu, care a vorbit deschis despre sărăcia în care a crescut și sacrificiile făcute de părinții săi.

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