Trenul lui Ceaușescu, plin de defecțiuni ascunse cu sârmă și cârpe. Dezvăluiri din arhivele Securității
Nicolae Ceaușescu, fostul președinte al României
Trenul special construit pentru Nicolae Ceaușescu trebuia să fie unul dintre simbolurile luxului și performanței industriei românești din perioada comunistă. În realitate, garnitura destinată dictatorului era plină de defecțiuni, infiltrații de apă, instalații zgomotoase și probleme tehnice care puteau pune în pericol siguranța călătorilor. Documente din arhivele Securității, prezentate luni, 23 noiembrie, de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), dezvăluie că muncitorii ajunseseră să folosească inclusiv sârmă și cârpe pentru a ascunde scurgerile de ulei înaintea inspecțiilor.
Trenul de lux al lui Ceaușescu, un proiect care trebuia să arate puterea regimului comunist
Deși regimul comunist promova egalitatea între cetățeni și condamna privilegiile fostelor clase sociale, conducătorii partidului și ai statului beneficiau de condiții de viață inaccesibile oamenilor obișnuiți. Vilele de protocol, automobilele speciale, mobilierul scump și personalul de servire făceau parte din avantajele rezervate celor aflați la putere. Nici călătoriile nu reprezentau o excepție. Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu au folosit inclusiv fostul tren regal, deși propaganda comunistă critica în mod constant monarhia și privilegiile asociate acesteia.
În anul 1968, autoritățile au decis construirea unei garnituri feroviare speciale pentru Nicolae Ceaușescu. Proiectul prevedea inițial realizarea unui parc de 21 de vagoane, număr redus ulterior la 15, în anul 1972. Trenul urma să dispună de vagoane-salon, spații de dormit, sufragerie, bucătărie, restaurant, vagoane tehnice, dar și compartimente pentru transportul automobilelor și echipamente de comunicații. Era, practic, un complex feroviar destinat deplasărilor conducerii comuniste, care trebuia să asigure atât confortul, cât și desfășurarea activităților oficiale în timpul călătoriilor.
Construcția trenului a întârziat aproape un deceniu. Probleme încă de la fabricarea vagoanelor
Pentru realizarea garniturii speciale, regimul a ales Întreprinderea de Vagoane Arad, iar echipamentele urmau să fie produse de alte fabrici din România. Decizia a fost influențată de considerente economice și, posibil, de dorința autorităților de a demonstra capacitatea industriei naționale. Problema era însă că specialiștii și muncitorii români nu aveau experiență în construirea unui asemenea tren. Între 1968 și 1970 au fost realizate studiile tehnico-economice, cercetările și proiectarea, după care a început fabricarea vagoanelor.
Potrivit planurilor inițiale, lucrările trebuiau finalizate până la sfârșitul anului 1973. Termenul nu a fost respectat, iar proiectul a continuat să întâmpine dificultăți. CNSAS menționează că trenul a fost pus în funcțiune abia în 1982, precizând însă că această dată nu rezultă din documentele dosarului analizat, ale cărui ultime înregistrări sunt din 1977. Rapoartele întocmite de Securitate în timpul probelor tehnologice arată că întârzierile erau însoțite de numeroase probleme de fabricație, de la greșeli de proiectare și echipamente de slabă calitate până la defecțiuni apărute în timpul utilizării.
Ploua în vagoane, intra zăpada, iar instalațiile făceau zgomot. Ce au descoperit inspectorii
Una dintre cele mai surprinzătoare informații din documentele CNSAS privește starea vagoanelor construite pentru dictator. Deși acestea trebuiau să ofere condiții speciale de confort, rapoartele Securității descriu numeroase deficiențe care afectau inclusiv spațiile de dormit și saloanele. În unele cabine, apa de ploaie pătrundea prin sistemele de aerisire din tavan. În alte zone, garniturile de etanșare erau deteriorate, iar prin spațiile dintre vagoane intra zăpada în timpul mersului.
Sistemele de climatizare produceau zgomote puternice și curenți de aer, în timp ce pompele de apă amplasate în apropierea dormitoarelor îi puteau deranja pe ocupanți. Într-unul dintre saloane se auzeau scârțâituri în timpul deplasării, iar unele uși de comunicare dintre compartimente se defectau în mers. Nici mobilierul nu scăpase de probleme. Paturile erau prea înguste, noptierele incomode, saltelele și tapițeria prezentau pete, iar unele dulapuri aveau încuietori defecte. Documentele menționează inclusiv perdele montate necorespunzător, covoare care trebuiau înlocuite și ferestre dificil de manevrat.
În vagonul-sufragerie, sistemele electrice și de climatizare produceau zgomote supărătoare, iar prin spațiile dintre vagoane pătrundeau apa și zăpada. Inspectorii au constatat și că unele întrerupătoare aveau poziții fără nicio funcție, ceea ce crea confuzie pentru personalul care utiliza instalațiile.
Defecțiuni care puteau pune în pericol viața călătorilor. Probleme la instalațiile electrice și la roți
Dincolo de lipsa confortului, rapoartele Securității scot la iveală defecțiuni care puteau afecta siguranța celor aflați la bord. Inspectorii au identificat echipamente electrice insuficient izolate, fișe de înaltă tensiune deteriorate sau fisurate și deficiențe la componente importante ale trenului, inclusiv la roți, boghiuri și tampoane. Unele instalații electrice cedau chiar în timpul deplasărilor de probă. Documentele menționează arderea mai multor convertizoare și defectarea sistemelor de încărcare a generatoarelor.
Probleme serioase au fost constatate și la suspensiile unor vagoane. Mișcările longitudinale și transversale erau atât de pronunțate încât îi incomodau pe ocupanți, iar specialiștii au recomandat verificarea și modificarea sistemelor existente. În vagoanele tehnice au fost descoperite pierderi de motorină la îmbinările conductelor și la rezervoare. Un rezervor de 2.500 de litri avea probleme de aerisire, ceea ce provoca zgomote puternice în timpul alimentării. Aceste constatări arată că dificultățile proiectului nu se limitau la aspectul interior al garniturii, ci vizau și funcționarea unor sisteme esențiale pentru exploatarea în siguranță a trenului.
Sârmă și cârpe pentru a ascunde scurgerile de ulei. Improvizația descoperită de Securitate
Un episod consemnat într-o notă informativă din decembrie 1977 ilustrează modul în care unele defecțiuni erau tratate înaintea verificărilor oficiale. Potrivit documentului, muncitorii nu reușiseră să remedieze o scurgere de ulei. În locul unei reparații corespunzătoare, un inginer le-ar fi cerut să improvizeze un dispozitiv care să permită îndepărtarea urmelor de ulei în timpul inspecției.
Soluția găsită a fost o sârmă pe care fusese înfășurată o cârpă. Cu ajutorul acesteia, uleiul scurs urma să fie șters discret, astfel încât defecțiunea să nu fie observată de reprezentanții Controlului Tehnic de Calitate și ai Serviciului de Transporturi Speciale. Întâmplarea este prezentată de CNSAS drept un exemplu al improvizațiilor și al problemelor de calitate care marcau realizarea trenului destinat lui Nicolae Ceaușescu.
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