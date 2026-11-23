Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 nov. 2026, 11:32

Trenul special construit pentru Nicolae Ceaușescu trebuia să fie unul dintre simbolurile luxului și performanței industriei românești din perioada comunistă. În realitate, garnitura destinată dictatorului era plină de defecțiuni, infiltrații de apă, instalații zgomotoase și probleme tehnice care puteau pune în pericol siguranța călătorilor. Documente din arhivele Securității, prezentate luni, 23 noiembrie, de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), dezvăluie că muncitorii ajunseseră să folosească inclusiv sârmă și cârpe pentru a ascunde scurgerile de ulei înaintea inspecțiilor.

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