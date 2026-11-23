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Politica· 1 min citire
Alfred Simonis demontează acuzațiile Dianei Buzoianu: ”Minte mai des decât respiră”
Publicat23 nov. 2026, 19:19
Actualizat23 nov. 2026, 19:20
SursăRealitatea PLUS
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, îi răspunde dur fostei ministre USR a Mediului, Diana Buzoianu, după ce aceasta l-a asociat cu o licitație pentru exploatarea lemnului din Parcul Național Cheile Nerei. Buzoianu a susținut că arbori sănătoși ar fi fost declarați uscați pentru a putea fi tăiați și că două dintre firmele participante la licitație ar avea legături de rudenie prin alianță cu liderul PSD. Simonis respinge acuzațiile și o acuză pe fosta ministră de minciună și manipulare.
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