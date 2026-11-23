Publicat 23 nov. 2026, 17:39 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat luni, după ce Curtea de Apel București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, că măsura ar fi trebuit luată mult mai devreme. Totodată, aceasta a remarcat că, la ieșirea de la Arestul Central, fostul candidat la prezidențiale nu le-a mulțumit nici celor de la AUR, nici lui George Simion, și a criticat persoanele care au încercat să profite de situația dificilă prin care a trecut familia Georgescu.

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