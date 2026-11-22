Publicat 22 nov. 2026, 22:49 Sursă Realitatea PLUS

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat, duminică seară, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, că România se pregătește pentru o răcire accentuată a vremii, cu ninsori în mai multe regiuni ale țării, temperaturi negative și minime care pot coborî până la minus 10 grade Celsius. Șefa ANM avertizează că iarna își va intra în drepturi încă de la începutul săptămânii, iar episoadele de vreme severă nu vor viza doar zonele montane.

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