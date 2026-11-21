Publicat 21 nov. 2026, 12:19 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se schimbă semnificativ în România, iar primele ninsori ar putea apărea de săptămâna viitoare și în zonele mai joase, nu doar la munte. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat, în direct la Realitatea PLUS, că o masă de aer rece va cuprinde treptat întreaga țară. Temperaturile vor începe să scadă de duminică, 22 noiembrie, iar la începutul săptămânii viitoare sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în Transilvania, Moldova și Maramureș.

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