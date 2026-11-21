Vremea se schimbă semnificativ în România, iar primele ninsori ar putea apărea de săptămâna viitoare și în zonele mai joase, nu doar la munte. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat, în direct la Realitatea PLUS, că o masă de aer rece va cuprinde treptat întreaga țară. Temperaturile vor începe să scadă de duminică, 22 noiembrie, iar la începutul săptămânii viitoare sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în Transilvania, Moldova și Maramureș.
Potrivit directorului ANM, răcirea se resimte încă de sâmbătă în regiunile centrale și nordice ale țării, unde temperaturile au coborât considerabil față de zilele precedente. În schimb, în sudul și vestul Olteniei mai sunt posibile maxime de 18-19 grade Celsius, iar în București temperaturile ajung la 16-17 grade.
Elena Mateescu: De duminică, răcirea vremii se va resimți în întreaga țară
Elena Mateescu a explicat că masa de aer rece va determina scăderea temperaturilor maxime în toate regiunile. Dacă sâmbătă mai sunt zone cu vreme caldă pentru această perioadă, duminică valorile termice vor fi mult mai reduse.
Astfel, duminică, 22 noiembrie, cele mai scăzute temperaturi maxime sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde termometrele vor indica aproximativ 3 grade Celsius. În sudul Banatului și în Oltenia, valorile vor ajunge la 12-13 grade, în timp ce în București sunt prognozate maxime de 12-14 grade.
Cod galben de viscol la munte. Rafale de 100 km/h și strat nou de zăpadă
Directorul ANM a atras atenția și asupra fenomenelor de iarnă care afectează deja zona montană. În nordul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.400 de metri, sunt prognozate ninsori viscolite și depunerea unui strat de zăpadă de 5-10 centimetri.
Vântul va sufla cu putere, iar pe creste rafalele vor atinge 80-100 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea va fi foarte redusă.
Primele ninsori ar putea apărea și în Transilvania, Moldova și Maramureș
Elena Mateescu a anunțat că, odată cu scăderea temperaturilor, precipitațiile se vor transforma treptat din ploaie în lapoviță și ninsoare. La începutul săptămânii viitoare, începând de luni, 23 noiembrie, ninsorile ar putea apărea nu doar în zona montană, ci și în Transilvania, Moldova și Maramureș, precum și în regiunile deluroase. Directorul ANM a explicat că pătrunderea aerului rece va favoriza apariția precipitațiilor mixte, iar în anumite zone, inclusiv la altitudini mai joase, există posibilitatea să fie înregistrate primele ninsori ale perioadei.