Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 nov. 2026, 12:34

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de inundații și viituri, valabile în următoarele 24 de ore. Avertizarea hidrologică este în vigoare de joi, 19 noiembrie, ora 12:00, până vineri, 20 noiembrie, ora 18:00.

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