Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis mai multe avertizări de cod portocaliu și galben de inundații și viituri, valabile în următoarele 24 de ore. Avertizarea hidrologică este în vigoare de joi, 19 noiembrie, ora 12:00, până vineri, 20 noiembrie, ora 18:00.
Ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pe pagina de Facebook.
Cod portocaliu - Joi, 19 noiembrie, ora 21:00 – vineri, 20 noiembrie, ora 12:00
Codul portocaliu se aplică pe unele râuri din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza și Lăpuș (județul Maramureș), Tur (județul Satu Mare), Someșul Mare (județul Bistrița-Năsăud) și Timiș (județele Caraș-Severin și Timiș).
Cod galben - Joi, 19 noiembrie, ora 12:00 – vineri, 20 noiembrie, ora 18:00
Începând de joi, de la ora 12:00, Codul galben se aplică pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera și Cerna, în județele: Timiș, Arad, Caraș-Severin și Gorj.
De joi, de la ora 18:00, Codul galben intră în vigoare și unele râuri din bazinelehidrografice: Tisa, Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Arieș, Jiu, Gilort, Motru, Olt, Olteț și Bistrița (afluent al Siretului), precum și pe afluenții mici ai Dunării din amonte de Calafat. Această etapă vizează județele: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeș, Suceava și Neamț, până vineri, la ora 18:00.
Recomandăm populației să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea prin zonele inundate. Totodată, este esențial să fie urmărite informările oficiale și respectate indicațiile autorităților- transmit hidrologii.