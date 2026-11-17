Publicat 17 nov. 2026, 09:13 Actualizat 17 nov. 2026, 09:17 Sursă Realitatea PLUS

Un nou episod de vreme severă va afecta România în următoarele trei zile. ANM anunță ploi însemnate cantitativ, intensificări puternice ale vântului, dar și ninsori și depuneri de zăpadă la munte. Rafalele pot depăși 100 de kilometri pe oră pe crestele montane, iar în unele zone au fost înregistrate viteze de până la 120 de kilometri pe oră. Oana Catrina, meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a dezvăluit marți dimineață, la Realitatea PLUS, care sunt zonele vizate și evoluția vremii în perioada următoare.

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