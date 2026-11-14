Vremea se schimbă radical în România! Noua prognoză. HĂRȚI actualizate

România se pregătește pentru o schimbare radicală a vremii. După temperaturile neobișnuit de ridicate înregistrate în ziua precedentă, când mercurul din termometre a ajuns chiar și la 28 de grade Celsius în sudul țării, urmează o răcire accentuată, cu diferențe de până la 20 de grade Celsius.
Directorul general al ANM, Elena Mateescu, anunță cum va evolua vremea în perioada următoare și care sunt zonele cele mai afectate.
74 de recorduri de temperatură într-o singură zi, în România
Ziua de 13 noiembrie a adus 74 de recorduri ale temperaturilor maxime zilnice pentru această dată, înregistrate de la începutul măsurătorilor meteorologice în România.
Potrivit Elenei Mateescu, cele mai ridicate valori au fost consemnate la stațiile meteorologice Zimnicea și Turnu Măgurele, unde temperaturile au ajuns la 28 de grade Celsius.
La nivelul întregii țări, valorile termice au variat între 5 grade Celsius în partea de est a Transilvaniei și 11-12 grade Celsius în Oltenia, în contextul unei schimbări importante a regimului de temperatură.
Temperaturile scad brusc. Minime de până la -10 grade Celsius
După episodul de căldură neobișnuită pentru această perioadă, vremea se răcește semnificativ. Noaptea a adus temperaturi minime foarte scăzute, care au coborât până la -10 grade Celsius în zonele depresionare.
În restul țării, valorile minime s-au situat între -6 și 4 grade Celsius. Inclusiv în București a fost posibilă înregistrarea unei temperaturi negative.
Diferențele termice sunt considerabile, în condițiile în care, de la o zi la alta, temperaturile pot fi mai mici cu până la 20 de grade Celsius.
Ploi, vânt puternic și ninsori în mai multe regiuni
Răcirea vremii va fi însoțită de precipitații, intensificări ale vântului și ninsori în mai multe zone ale țării. Schimbarea regimului meteorologic marchează trecerea de la temperaturile neobișnuit de ridicate la condiții specifice sezonului rece.