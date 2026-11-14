Vremea se schimbă radical în România! Noua prognoză. HĂRȚI actualizate

Publicat 14 nov. 2026, 11:25 Actualizat 14 nov. 2026, 11:28

România se pregătește pentru o schimbare radicală a vremii. După temperaturile neobișnuit de ridicate înregistrate în ziua precedentă, când mercurul din termometre a ajuns chiar și la 28 de grade Celsius în sudul țării, urmează o răcire accentuată, cu diferențe de până la 20 de grade Celsius.

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