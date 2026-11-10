Cum va fi vremea în România până pe 7 decembrie. Unde va ploua intens și cum vor evolua temperaturile

Publicat 10 nov. 2026, 08:45 Actualizat 10 nov. 2026, 08:48

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 10 noiembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 noiembrie-7 decembrie 2026. Astfel, potrivit estimărilor meteorologilor, temperaturile se vor menține, în general, în jurul valorilor normale p entru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. În schimb, precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod obișnuit în regiunile vestice și nord-vestice, în special în prima parte a intervalului.

Distribuie articolul