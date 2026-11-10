Cum va fi vremea în România până pe 7 decembrie. Unde va ploua intens și cum vor evolua temperaturile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 10 noiembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 noiembrie-7 decembrie 2026. Astfel, potrivit estimărilor meteorologilor, temperaturile se vor menține, în general, în jurul valorilor normale p entru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. În schimb, precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod obișnuit în regiunile vestice și nord-vestice, în special în prima parte a intervalului.
Vremea va trece printr-o serie de schimbări în perioada următoare, de la temperaturi de primăvară și până la valori cu minus, specifice pentru această perioadă din an, potrivit ANM, care a făcut marți, 10 noiembrie, publice estimările meteorologice pentru intervalul 9 noiembrie-7 decembrie 2026.
Prognoza ANM pentru săptămâna 9-16 noiembrie
În prima săptămână a intervalului analizat, valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru această perioadă. Meteorologii estimează că temperaturile ar putea fi ușor mai coborâte în regiunile nordice și nord-estice, anunță ANM.
În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale în estul și sud-estul țării. În celelalte regiuni, regimul pluviometric va fi excedentar, cu precădere în zonele nord-vestice.
Cum va fi vremea în perioada 16-23 noiembrie
În săptămâna 16-23 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale pentru acest interval în cea mai mare parte a României, mai transmit meteorologii, în prognoza pentru următoarele patru săptămâni.
Potrivit ANM, precipitațiile vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de apă se vor situa în jurul celor obișnuite pentru această perioadă.
Prognoza meteo pentru săptămâna 23-30 noiembrie
Potrivit ANM, în ultima săptămână din noiembrie, meteorologii estimează că temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
De asemenea, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile României.
Estimările meteorologice pentru perioada 30 noiembrie–7 decembrie
Pentru prima săptămână din decembrie, ANM estimează că mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.
Nici în privința precipitațiilor nu sunt anticipate abateri semnificative. Cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, mai arată meteorologii.