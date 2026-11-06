HARTA Avertizare ANM: Cod galben de vânt în șase județe din România

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 6 nov. 2026, 11:01

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt pentru șase județe din România. Avertizarea este valabilă vineri, 6 noiembrie 2026, în intervalul 10:00–18:00. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, cu rafale care pot ajunge la 50–60 km/h.

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