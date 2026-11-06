HARTA Avertizare ANM: Cod galben de vânt în șase județe din România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt pentru șase județe din România. Avertizarea este valabilă vineri, 6 noiembrie 2026, în intervalul 10:00–18:00. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, cu rafale care pot ajunge la 50–60 km/h.
Cod galben de vânt în șase județe
Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei de vineri. Rafalele vor atinge viteze de 50-50 hm/h, în zonele incluse în atenționarea meteorologică.
Avertizarea vizează întreg teritoriul județelor Botoșani, Iași și Vaslui, dar și zonele joase din Suceava, Neamț și Bacău.
Cât timp este valabilă atenționarea ANM
Codul galben intră în vigoare vineri, 6 noiembrie, la ora 10:00, și expiră la ora 18:00. Pe durata intervalului, vântul poate crea disconfort și poate îngreuna anumite activități în aer liber.
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, în special pe drumurile deschise, unde rafalele laterale pot influența stabilitatea autovehiculelor. De asemenea, este recomandată evitarea staționării în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a altor obiecte care ar putea fi dislocate de vânt.