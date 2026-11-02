Prognoza meteo ANM pe două săptămâni, 2-15 noiembrie. Cum va fi vremea în București și în țară

Luna noiembrie începe cu vreme rece, ploi în mai multe regiuni și temperaturi sub cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), prima săptămână din intervalul 2–9 noiembrie va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale în cea mai mare parte a țării. Ulterior, valorile termice se vor apropia treptat de mediile climatologice.
În București, primele zile sunt marcate de ploi și vânt, iar spre finalul primei săptămâni sunt așteptate temperaturi mai scăzute pe timpul nopții.
Vremea în prima săptămână
În perioada 2–9 noiembrie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit pentru începutul lunii, în toate regiunile. ANM estimează că temperaturile medii vor coborî sub valorile normale, iar precipitațiile vor fi mai abundente în sudul și estul țării, precum și local în vest și centru. În nord-vest, cantitățile de apă ar putea fi mai mici decât cele specifice perioadei.
Primele zile aduc un episod de vreme închisă, cu ploi și intensificări ale vântului. În sud și sud-est sunt posibile acumulări de apă, iar la munte, la altitudini mari, precipitațiile pot fi sub formă de lapoviță și ninsoare. În zonele montane înalte se poate depune și un strat de zăpadă.
Spre sfârșitul săptămânii, ploile se vor rări în unele zone, însă nopțile vor deveni mai reci. Temperaturile maxime vor rămâne, în general, modeste pentru această perioadă.
Vremea în a doua săptămână
În intervalul 9–15 noiembrie, temperaturile vor avea o tendință de revenire către valorile normale pentru mijlocul lunii. Estimarea ANM pentru săptămâna 9–15 noiembrie indică medii termice apropiate de cele obișnuite la nivelul țării. Precipitațiile ar putea fi mai abundente în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte regiuni sunt estimate cantități apropiate de normal.
Așadar, a doua săptămână nu aduce neapărat o perioadă caldă, ci o diminuare a abaterilor negative de temperatură. Diminețile și nopțile vor rămâne reci, iar diferențele dintre temperaturile de la începutul și sfârșitul zilei se pot resimți mai ales în zonele de câmpie și depresiuni.
Vremea în București zi cu zi
În Capitală, începutul intervalului va fi ploios și răcoros. Estimările disponibile indică maxime de aproximativ 9–10 grade în primele zile, iar spre finalul primei săptămâni temperaturile ar putea urca treptat.
Luni, 2 noiembrie: ploi, cer mai mult noros, maxime de aproximativ 9–10 grade.
Marți, 3 noiembrie: vreme închisă, cu precipitații și temperaturi în jurul a 10 grade.
Miercuri, 4 noiembrie: sunt posibile noi ploi, iar maxima se va situa în jurul valorii de 10 grade.
Joi, 5 noiembrie: vreme răcoroasă, cu înnorări și posibile precipitații slabe.
Vineri, 6 noiembrie: ploile se pot opri, iar temperatura maximă poate ajunge la 10–12 grade.
Sâmbătă, 7 noiembrie: cer variabil și maxime de aproximativ 9–10 grade.
Duminică, 8 noiembrie: vreme relativ stabilă, cu valori în jurul a 10 grade.
Luni, 9 noiembrie: temperaturi de aproximativ 10–13 grade, cu cer predominant noros.
Marți, 10 noiembrie: maxime în jurul a 13–14 grade.
Miercuri, 11 noiembrie: vreme relativ blândă pentru această perioadă, cu temperaturi de până la 12–14 grade.
Joi, 12 noiembrie: înnorări și posibilitate de burniță sau ploi slabe.
Vineri, 13 noiembrie: maxime estimate în jurul a 12–14 grade.
Sâmbătă, 14 noiembrie: temperaturi în scădere, cu minime care se pot apropia de pragul de îngheț.
Duminică, 15 noiembrie: vreme mai rece, cu maxime de aproximativ 8–12 grade și posibilitatea unor minime negative.
Vremea pe regiuni
În Muntenia și Oltenia, prima săptămână va fi rece și cu perioade de ploaie. În sudul țării sunt posibile cantități mai mari de precipitații, în special la începutul intervalului.
În Dobrogea, ploile pot fi mai consistente, mai ales în partea sudică. Vântul va avea intensificări temporare, iar vremea va rămâne răcoroasă.
În Moldova, temperaturile vor fi sub mediile normale în prima săptămână, iar ploile vor apărea în mai multe zone. În nord-est, precipitațiile pot fi mai însemnate în unele intervale.
În Transilvania și Maramureș, vremea va fi rece, cu perioade de înnorări și precipitații. În zonele montane apropiate, la altitudini mari, sunt posibile lapoviță și ninsoare.
În Banat și Crișana, temperaturile vor începe să se apropie treptat de valorile normale în a doua săptămână. În vest și nord-vest, precipitațiile pot fi mai abundente în intervalul 9–16 noiembrie.
Așadar, intervalul 2–15 noiembrie va începe cu vreme rece și ploioasă, mai ales în sudul și estul țării. Spre mijlocul lunii, temperaturile se vor apropia de normalul perioadei, însă diminețile reci și episoadele de ploaie vor rămâne caracteristice toamnei târzii.