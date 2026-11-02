Prognoza meteo ANM pe două săptămâni, 2-15 noiembrie. Cum va fi vremea în București și în țară

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 2 nov. 2026, 10:41

Luna noiembrie începe cu vreme rece, ploi în mai multe regiuni și temperaturi sub cele obișnuite pentru această perioadă. Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), prima săptămână din intervalul 2–9 noiembrie va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale în cea mai mare parte a țării. Ulterior, valorile termice se vor apropia treptat de mediile climatologice.

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