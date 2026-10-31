Alertă hidrologică. Cod portocaliu de viituri pe râurile din două județe, duminică și luni

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 31 oct. 2026, 13:43

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o atenționare Cod portocaliu de inundații, cu depășiri ale Cotelor de apărare pe trei râuri din Oltenia și Banat, valabilă duminică și luni.

Distribuie articolul