Alertă hidrologică. Cod portocaliu de viituri pe râurile din două județe, duminică și luni

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o atenționare Cod portocaliu de inundații, cu depășiri ale Cotelor de apărare pe trei râuri din Oltenia și Banat, valabilă duminică și luni.
Cod galben pe râuri din mai multe județe
Potrivit hidrologilor, în perioada 1 noiembrie, ora 12:00 – 2 noiembrie, ora 12:00, sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, dar și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe râurile din bazinele hidrografice Jiu, Gilort și Motru.
Atenționarea vizează afluenții Jiului de pe sectorul aval S.H. Sadu – amonte de confluența cu râul Gilort, din județul Gorj, bazinul superior al Gilortului și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, precum și bazinul superior al Motrului și afluenții acestuia, din județele Gorj și Mehedinți.
În același timp, hidrologii au emis o atenționare Cod galben, valabilă din 31 octombrie, ora 15:00, până pe 2 noiembrie, ora 18:00.
Sunt vizate râurile Jiu, Olt și Olteț, dar și bazinele superioare ale râurilor Argeș și Dâmbovița. De asemenea, avertizarea include anumite sectoare ale râului Ialomița, Cricovul Dulce și Prahova.
Atenționarea se referă la cursuri de apă din județele Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Dolj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Ialomița.
Fenomene hidrologice și pe alte cursuri de apă
Hidrologii mai anunță fenomene hidrologice importante în perioada 1 noiembrie, ora 12:00 – 2 noiembrie, ora 18:00, pe râul Cerna, în județele Gorj și Caraș-Severin, pe afluenții mici ai Dunării de pe sectorul Berzeasca – Desnățui, în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, precum și pe râul Desnățui, în județele Mehedinți și Dolj.