Super El Niño ar putea provoca 857.000 de decese. Harta țărilor în care căldura face ravagii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 oct. 2026, 12:05

Fenomenul climatic Super El Niño ar putea contribui la aproximativ 857.000 de decese suplimentare provocate de căldura extremă, în numai zece luni. Cercetătorii au realizat o hartă a regiunilor în care riscurile sunt cele mai mari, iar India, China și Nigeria se numără printre țările care ar putea înregistra cele mai multe victime. Noile estimări sunt aproape duble față de cele prezentate în luna septembrie.

Distribuie articolul