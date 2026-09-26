El Niño „Godzilla” doboară recorduri. Fenomenul ar putea contribui la peste 450.000 de decese până în 2027

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 17:02

El Niño supranumit „Godzilla” continuă să se intensifice, iar temperaturile de la suprafața Oceanului Pacific ecuatorial au depășit deja nivelurile înregistrate în timpul episoadelor precedente. Specialiștii avertizează că actualul fenomen ar putea deveni unul dintre cele mai puternice observate vreodată, cu efecte asupra temperaturilor, precipitațiilor și agriculturii în numeroase regiuni ale lumii.

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