El Niño „Godzilla” doboară recorduri. Fenomenul ar putea contribui la peste 450.000 de decese până în 2027

El Niño supranumit „Godzilla” continuă să se intensifice, iar temperaturile de la suprafața Oceanului Pacific ecuatorial au depășit deja nivelurile înregistrate în timpul episoadelor precedente. Specialiștii avertizează că actualul fenomen ar putea deveni unul dintre cele mai puternice observate vreodată, cu efecte asupra temperaturilor, precipitațiilor și agriculturii în numeroase regiuni ale lumii.
Între iunie 2026 și februarie 2027, căldura extremă asociată fenomenului ar putea contribui la aproximativ 451.000 de decese suplimentare, potrivit unei analize realizate de Climate Impact Lab. El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele luni, iar cercetătorii avertizează că bilanțul estimat ar putea crește dacă temperaturile neobișnuit de ridicate vor continua și în 2027.
De ce este atât de puternic actualul El Niño
El Niño este un fenomen natural care începe în Pacificul tropical, atunci când apele din apropierea Ecuatorului devin neobișnuit de calde. Căldura acumulată în ocean este eliberată în atmosferă, ceea ce poate împinge în sus temperaturile globale și poate modifica regimul precipitațiilor în diferite regiuni ale lumii.
Organizația Meteorologică Mondială anunța încă din vară că El Niño se dezvoltă rapid și că intensificarea urma să continue pe parcursul toamnei. Fenomenul atinge, de regulă, intensitatea maximă între lunile noiembrie și februarie.
Actualul episod se suprapune peste temperaturi oceanice deja foarte ridicate. Potrivit Euronews, valorile înregistrate la suprafața Pacificului ecuatorial au depășit maximele atinse în timpul episoadelor El Niño precedente, iar fenomenul continuă să câștige în intensitate. Tocmai această evoluție i-a adus denumirile neoficiale de „Godzilla El Niño” și „Super El Niño”.
„El Niño se amplifică sub ochii noștri. Planeta se află în ape neexplorate, iar aceste ape se încălzesc”, a declarat la începutul lunii septembrie secretarul general al ONU, António Guterres.
Aproape jumătate de milion de decese suplimentare, potrivit unei estimări
Una dintre cele mai îngrijorătoare estimări privește efectele temperaturilor extreme asupra sănătății. Climate Impact Lab estimează că aproximativ 451.000 de decese suplimentare asociate căldurii ar putea fi înregistrate la nivel global între începutul fenomenului, în iunie 2026, și sfârșitul lunii februarie 2027. Cifra reprezintă o estimare față de numărul de decese care ar fi așteptat într-un an cu temperaturi obișnuite și nu un bilanț deja înregistrat. Raportul nu a fost încă evaluat peer-review, însă cercetătorii spun că metodologia folosită se bazează pe studii științifice evaluate anterior. Zonele în care impactul ar putea fi cel mai puternic se află în special în Sahelul african, Asia de Sud-Est, India și Brazilia. Cercetătorii spun că estimarea ar putea fi revizuită în lunile următoare, pe măsură ce devin disponibile noi prognoze și date despre evoluția temperaturilor.
Secetă într-o parte a lumii, ploi puternice în alta
Un El Niño foarte puternic nu înseamnă doar temperaturi mai ridicate. Fenomenul schimbă circulația atmosferică și poate redistribui precipitațiile, astfel încât unele regiuni se confruntă cu secetă, în timp ce altele pot avea parte de ploi abundente și inundații. Primele efecte sunt deja vizibile. India a înregistrat precipitații musonice sub nivelul normal, iar sudul Africii se confruntă cu un risc mai ridicat de secetă. În alte regiuni, autoritățile se pregătesc pentru furtuni și inundații. În California, guvernatorul Gavin Newsom a declarat preventiv stare de urgență pentru a permite autorităților să se pregătească pentru posibile inundații, alunecări de teren, eroziune costieră și furtuni puternice în timpul iernii.
Cum ar putea fi afectată Europa
Europa nu se află printre regiunile în care El Niño produce, de obicei, cele mai directe și severe efecte. Influența poate fi însă resimțită în timpul toamnei și al iernii, inclusiv prin modificarea temperaturilor și a regimului precipitațiilor. Impactul poate ajunge pe continent și indirect. Secetele, inundațiile sau recoltele slabe în regiunile de unde Europa importă alimente pot afecta lanțurile de aprovizionare și pot pune presiune asupra prețurilor. Prognozele actuale indică pentru Europa posibilitatea unei toamne mai calde și a unei ierni cu temperaturi peste normal în multe regiuni, însă evoluția exactă diferă de la o zonă la alta și depinde și de alți factori atmosferici, conform Euronews.
El Niño este un fenomen natural și nu poate fi oprit. Avantajul este însă că poate fi urmărit cu luni înainte, ceea ce le oferă autorităților timp pentru pregătirea comunităților care riscă să fie afectate.
„Cheia este gestionarea apei și pregătirea pentru schimbările în ceea ce privește locul și momentul în care apar precipitațiile”, explică Davide Faranda, director de cercetare la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS) și autor principal pentru Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) al ONU.
Printre măsurile recomandate se numără gestionarea mai atentă a rezervelor de apă, pregătirea pentru perioade de secetă și inundații, adaptarea calendarelor agricole și schimbarea modului în care este folosită apa pentru irigații.
FAO recomandă fermierilor să adapteze perioadele de semănare, să irige culturile în momentele mai răcoroase ale zilei, să stocheze apă înaintea secetelor și să ia măsuri pentru protejarea culturilor și animalelor în timpul valurilor de căldură. Marea Britanie a promis până la 15 milioane de lire sterline, aproximativ 17 milioane de euro, pentru sprijinirea statelor vulnerabile. Fondurile ar urma să fie folosite inclusiv pentru vaccinarea animalelor înaintea secetelor, consolidarea locuințelor în zonele cu risc de inundații și sprijinirea fermierilor înainte ca recoltele să fie compromise.
Schimbările climatice pot amplifica efectele El Niño
Cele mai multe episoade El Niño cresc temporar temperatura medie globală cu aproximativ 0,2 grade Celsius. De această dată, fenomenul apare însă într-o lume care este deja cu aproximativ 1,3-1,4 grade Celsius mai caldă decât în perioada preindustrială. Cercetările citate de Euronews indică și faptul că episoadele El Niño ar putea fi cu aproximativ 36% mai puternice decât înaintea erei industriale, iar oamenii de știință asociază această evoluție cu încălzirea provocată de activitatea umană.
Reducerea emisiilor nu poate opri El Niño și nici ciclurile naturale care duc la apariția sa. Poate însă limita încălzirea suplimentară peste care se suprapune fenomenul și, implicit, intensitatea unora dintre efectele sale.
„Nu putem elimina El Niño prin măsuri de atenuare a schimbărilor climatice, dar putem reduce măsura în care schimbările climatice îi fac consecințele mai severe lui El Niño”, a conchis Davide Faranda.