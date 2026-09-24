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Alertă climatică la nivel mondial. El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni

Fenomenul El Nino ar putea provoca un dezastru în lume

Fenomenul El Nino ar putea provoca un dezastru în lume

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Scris deMădălina Cristea
Publicat24 sept. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS

Este alertă climatică la nivel mondial. Fenomenul El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni, iar efectele temperaturilor extreme s-ar putea resimți în numeroase regiuni ale lumii, din Indonezia și India până în Nigeria și Statele Unite, potrivit Realitatea PLUS.

Cercetătorii estimează că temperaturile extrem de ridicate vor pune o presiune uriașă asupra populației, în special în regiunile tropicale și în zonele deja afectate de căldură. Printre țările cele mai expuse se află Nigeria, Indonezia, Sudan, India și Brazilia, în timp ce Statele Unite ar putea înregistra aproximativ 3.500 de decese suplimentare provocate de temperaturile extreme.

El Niño, episod neobișnuit de puternic

Cercetătorii spun că actualul episod al fenomenului El Niño este unul neobișnuit de puternic, iar temperaturile asociate acestuia au depășit nivelurile observate în episoadele precedente. El Niño este un fenomen natural, însă încălzirea globală poate amplifica efectele temperaturilor extreme. Specialistul în climatologie Mojib Latif explică faptul că peste tendința de încălzire pe termen lung se suprapun variațiile naturale, iar un episod El Niño poate aduce un impuls suplimentar temperaturilor.

„Există această tendință de încălzire pe termen lung, iar peste aceasta se suprapun variații naturale precum El Niño. Și dacă are loc un astfel de eveniment se produce un impuls suplimentar. Bine, și atunci șansele sunt foarte mari să se înregistreze un nou record de temperatură în raport cu temperatura medie globală.”

Secete, incendii și inundații. Efectele nu se opresc la temperaturile extreme

El Niño nu înseamnă însă doar caniculă. Fenomenul poate aduce secete severe, incendii de vegetație și inundații, iar efectele se pot resimți direct asupra agriculturii și aprovizionării cu hrană. Programul Alimentar Mondial al ONU avertizează că aproximativ 50 de milioane de oameni ar putea ajunge în situații de foamete acută. În același timp, prețurile alimentelor ar putea crește, pe fondul efectelor produse de fenomen asupra agriculturii și aprovizionării cu hrană.

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