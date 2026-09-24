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Vremea· 2 min citire
Alertă climatică la nivel mondial. El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Fenomenul El Nino ar putea provoca un dezastru în lume
Publicat24 sept. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS
Este alertă climatică la nivel mondial. Fenomenul El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni, iar efectele temperaturilor extreme s-ar putea resimți în numeroase regiuni ale lumii, din Indonezia și India până în Nigeria și Statele Unite, potrivit Realitatea PLUS.
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