Alertă climatică la nivel mondial. El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni

Publicat 24 sept. 2026, 09:48 Sursă Realitatea PLUS

Este alertă climatică la nivel mondial. Fenomenul El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni, iar efectele temperaturilor extreme s-ar putea resimți în numeroase regiuni ale lumii, din Indonezia și India până în Nigeria și Statele Unite, potrivit Realitatea PLUS.

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