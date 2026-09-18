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Vremea· 2 min citire
Temperaturi peste normalul perioadei, în octombrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Toamnă/ Profimedia
Meteorologii anunță un final de lună septembrie cu temperaturi normale sau chiar ușor peste valorile specifice perioadei. În schimb, vremea va trece printr-un proces de schimbare la începutul lunii octombrie, când temperaturilor vor fi ușor sub normalele perioadei în estul, nordul şi centrul ţării, potrivit estimărilor meteorologice pe patru săptămâni, valabile pentru intervalul 21 septembrie-19 octombrie. În ceea ce privește precipitațiile, ANM prognozează un regim excendentar în estul și sud-estul țării, în prima săptămână a lunii viitoare.
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