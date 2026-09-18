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Temperaturi peste normalul perioadei, în octombrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Toamnă/ Profimedia

Toamnă/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 sept. 2026, 09:34

Meteorologii anunță un final de lună septembrie cu temperaturi normale sau chiar ușor peste valorile specifice perioadei. În schimb, vremea va trece printr-un proces de schimbare la începutul lunii octombrie, când temperaturilor vor fi ușor sub normalele perioadei în estul, nordul şi centrul ţării, potrivit estimărilor meteorologice pe patru săptămâni, valabile pentru intervalul 21 septembrie-19 octombrie. În ceea ce privește precipitațiile, ANM prognozează un regim excendentar în estul și sud-estul țării, în prima săptămână a lunii viitoare.

Potrivit ANM, următoarele patru săptămâni vine cu schimbări meteorologice, de la temperaturi care vor oscila între valorile apropiate de normal și cele specifice acestei perioade și până la precipitații, în anumite regiuni ale țării.

Săptămâna 21-28 septembrie

Valorile termice vor fi uşor mai scăzute decât cele specifice perioadei în regiunile estice, nordice şi centrale, iar în restul ţării vor fi apropiate de normal. În acelaşi interval, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice şi sud-estice şi deficitar în cele vestice. În restul ţării, cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale.

Săptămâna 28 septembrie-5 octombrie

Temperaturile medii vor depăşi valorile normale în jumătatea nord-vestică a ţării, în special în regiunile vestice. În celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă deficitară în cea mai mare parte a ţării, deficitul fiind mai pronunţat în zonele montane.

Săptămâna 5-12 octombrie

Temperatura medie a aerului va fi uşor mai ridicată decât în mod obişnuit în jumătatea vestică a ţării, mai ales în vest, iar în rest valorile vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 12 - 19 octombrie

Mediile temperaturilor se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în întreaga ţară, cu abateri mai pronunţate în regiunile vestice. Precipitaţiile vor fi apropiate de normal în toate regiunile.

"Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs", transmite ANM.

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