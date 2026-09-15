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Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în România până pe 12 octombrie

Toamnă/ Profimedia

Toamnă/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 15 sept. 2026, 08:37

Temperaturile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă în următoarele patru săptămâni. Meteorologii estimează valori ușor mai ridicate în regiunile vestice în prima săptămână și la începutul lunii octombrie, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în întreaga țară până la 21 septembrie.

În perioada 14 - 21 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și ușor mai scăzute în cele sud-estice. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale, transmite ANM.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga țară, cu un deficit mai accentuat în regiunile intracarpatice.

Pentru săptămâna 21 - 28 septembrie, temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice perioadei în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în est și sud-est, iar în restul țării vor fi apropiate de cele normale.

În intervalul 28 septembrie - 5 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în întreaga țară. Și regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.

Pentru perioada 5 - 12 octombrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în întreaga țară.

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