Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în România până pe 12 octombrie

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 15 sept. 2026, 08:37

Temperaturile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă în următoarele patru săptămâni. Meteorologii estimează valori ușor mai ridicate în regiunile vestice în prima săptămână și la începutul lunii octombrie, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în întreaga țară până la 21 septembrie.

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