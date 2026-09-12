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Vremea· 2 min citire
Weekend cu furtuni și ploi însemnate cantitativ. Meteorologii au emis cod galben: ce spune directorul de prgonoză ANM Florinela Georgescu - HĂRȚI
Publicat12 sept. 2026, 10:42
Actualizat12 sept. 2026, 11:39
Vremea devine instabilă în mai multe regiuni ale țării, în acest weekend. Meteorologii anunță ploi și averse însemnate, însoțite local de fenomene de instabilitate atmosferică, iar pentru mai multe județe din est și pentru zonele montane din Buzău și Prahova a fost emis cod galben.
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