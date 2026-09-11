Rapperul Haval Khalil, predat poliției suedeze pe aeroportul Otopeni. Este acuzat de tentativă de omor și șantaj VIDEO

Publicat 11 sept. 2026, 14:46 Actualizat 11 sept. 2026, 14:48

Un cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată care se stabilise în România, a fost extrădat, vineri, în Suedia. Bărbatul este suspectat că, în 2024, ar fi sprijinit mai multe persoane care au încercat să omoare două victime la Stockholm. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare de către autoritățile suedeze. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre rapperul Haval Khalil, în vârstă de 31 de ani.

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