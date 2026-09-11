Rapperul Haval Khalil, predat poliției suedeze pe aeroportul Otopeni. Este acuzat de tentativă de omor și șantaj VIDEO

Un cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată care se stabilise în România, a fost extrădat, vineri, în Suedia. Bărbatul este suspectat că, în 2024, ar fi sprijinit mai multe persoane care au încercat să omoare două victime la Stockholm. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare de către autoritățile suedeze. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre rapperul Haval Khalil, în vârstă de 31 de ani.
Bărbatul a fost prins cu 9 zile în urmă, pe data de 2 septembrie, în urma unor percheziții desfășurate în București și Otopeni. Vineri, acesta a fost dus sub escortă la aeroport, de unde a fost preluat de forțele de ordine din Suedia.
Suspectul ar fi sprijinit un atac armat la Stockholm
Potrivit DIICOT, cetățeanul suedez ar fi fost implicat în acțiuni de mare violență comise pe teritoriul Suediei.
„Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că un suspect, cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, stabilit pe teritoriul României de aproximativ 3 ani, este implicat în acțiuni de mare violență săvârșite pe teritoriul Suediei. Din cercetări a reieșit faptul că, în luna septembrie 2024, la o adresă din Stockholm, mai mulți făptuitori, împreună și înțelegere, au încercat să suprime viața a două victime. Unul dintre făptuitori a executat foc asupra imobilului în care se aflau persoanele vătămate, gloanțele pătrunzând prin ușa de acces și în locuință. În acest context, suspectul i-a sprijinit pe făptuitori, acțiunile sale fiind considerate amenințări ilegale grave, întrucât amenințarea a fost în mod considerabil amplificată prin folosirea unei arme”, arată DIICOT, într-un comunicat de presă.
Echipă comună de anchetă Suedia-România
Pentru documentarea activității infracționale a suspectului și a altor persoane cu privire la mai multe atentate la comandă comise în Suedia, autoritățile de aplicare a legii din România și Suedia, sub egida EUROJUST, au semnat un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).
Pe numele suspectului, membru al grupării de criminalitate organizată, autoritățile suedeze au emis un mandat de arestare.
Un alt suspect suedez, prins în România în luna iulie
Cazul nu este singular. La finele lunii iulie 2026, un alt suspect, tot cetățean suedez și membru al unei grupări de criminalitate organizată rivale, cercetat pentru conspirație la omor, a fost prins în România.
Și în cazul acestuia fusese emis un mandat de arestare. Bărbatul a fost arestat preventiv de judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, în vederea extrădării.