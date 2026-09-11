Tehnologia care personalizează implantarea protezei articulare

În stadiile avansate ale gonartrozei, durerea și limitarea mobilității pot deveni atât de importante încât tratamentele conservatoare nu mai sunt suficiente. În astfel de cazuri, înlocuirea articulației poate reda funcția genunchiului.
Protezarea robotică a genunchiului folosește un sistem computerizat pentru planificarea intervenției și pentru asistarea chirurgului în timpul pregătirii osului și al poziționării implantului. Planul poate fi adaptat anatomiei pacientului, iar tehnologia ajută la controlul precis al rezecțiilor și al alinierii componentelor protezei. Sistemul robotic nu operează singur, ci execută mișcările sub controlul permanent al chirurgului.
Pentru pacient, protezarea robotică a genunchiului poate însemna o intervenție mai precisă, cu poziționarea atentă a implantului în funcție de anatomia proprie și cu protejarea mai bună a structurilor din jur. Această precizie poate contribui la o recuperare mai rapidă, la reducerea durerii postoperatorii și la obținerea unei mobilități mai bune, cu un genunchi mai stabil și mai apropiat de funcționarea naturală.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.