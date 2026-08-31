Investigația care localizează cu precizie boala prostatică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 13:55

În cancerul de prostată, identificarea exactă a zonelor în care există țesut tumoral poate influența direct alegerea tratamentului. Unele investigații moderne urmăresc nu doar anatomia, ci și caracteristicile biologice ale celulelor.

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