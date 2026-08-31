Investigația care localizează cu precizie boala prostatică

În cancerul de prostată, identificarea exactă a zonelor în care există țesut tumoral poate influența direct alegerea tratamentului. Unele investigații moderne urmăresc nu doar anatomia, ci și caracteristicile biologice ale celulelor.
Examenul PET-CT PSMA folosește un radiotrasor care se leagă de PSMA, o proteină exprimată în cantitate crescută de multe celule ale cancerului de prostată. Componenta PET evidențiază zonele în care se acumulează trasorul, iar CT-ul arată localizarea lor anatomică. Astfel, pot fi identificate leziuni la nivelul prostatei sau lojei prostatice, ganglionilor, oaselor și altor organe.
Investigația este utilizată în special pentru stadializare și pentru depistarea recidivei atunci când PSA începe să crească după tratament. De asemenea, poate avea un rol în selectarea pacienților pentru terapii care folosesc aceeași țintă PSMA. Rezultatul trebuie corelat cu valorile PSA, istoricul bolii și celelalte investigații.
Ai grijă de tine!
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