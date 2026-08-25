Jessie Cave, actrița din „Harry Potter”, și-a deschis cont pe o platformă pentru adulți pentru a-și plăti datoriile

Publicat 25 aug. 2026, 16:41 Actualizat 25 aug. 2026, 16:42

Jessie Cave, actrița britanică devenită cunoscută publicului internațional după ce a interpretat-o pe Lavender Brown în seria „Harry Potter”, a vorbit deschis despre o decizie neobișnuită pe care a luat-o pentru a-și rezolva problemele financiare. Într-un interviu acordat emisiunii britanice „This Morning”, vedeta a explicat de ce și-a creat un cont pe platforma OnlyFans și cum această activitate a ajutat-o să își achite datoriile.

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