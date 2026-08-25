Jessie Cave, actrița din „Harry Potter”, și-a deschis cont pe o platformă pentru adulți pentru a-și plăti datoriile

Jessie Cave, actrița britanică devenită cunoscută publicului internațional după ce a interpretat-o pe Lavender Brown în seria „Harry Potter”, a vorbit deschis despre o decizie neobișnuită pe care a luat-o pentru a-și rezolva problemele financiare. Într-un interviu acordat emisiunii britanice „This Morning”, vedeta a explicat de ce și-a creat un cont pe platforma OnlyFans și cum această activitate a ajutat-o să își achite datoriile.
Cave a mărturisit că imaginea pe care publicul o are despre actorii din „Harry Potter” nu corespunde întotdeauna realității. Deși a făcut parte dintr-o franciză cinematografică extrem de cunoscută, actrița spune că nu a acumulat averea pe care mulți oameni presupun că o are.
„Oamenii presupun pur și simplu că sunt bogată și că am o grămadă de bani”, a explicat Jessie Cave, precizând că apariția sa în filmele „Harry Potter” a reprezentat un capitol important, dar limitat, al carierei sale.
De ce a apelat Jessie Cave la OnlyFans
Actrița și-a lansat contul pe OnlyFans în mai 2025, însă pagina sa nu este destinată publicării de materiale sexuale. Cave a ales să creeze conținut pentru persoane interesate de fetișuri legate de păr, punând accent pe înregistrări audio și materiale senzoriale.
La momentul lansării, actrița le promitea abonaților „sunete de păr” și conținut cu o tentă senzuală. Pentru ea, însă, proiectul a reprezentat în primul rând o soluție pentru dificultățile financiare cu care se confrunta.
„Scopul meu? Să scap de datorii”, a explicat Jessie Cave, vorbind și despre dorința de a-și recâștiga încrederea în propriile forțe și de a demonstra că poate transforma o idee neobișnuită într-o sursă de venit.
Actrița a recunoscut că inițial s-a simțit stânjenită de această alegere. Costurile ridicate ale îngrijirii copiilor și dificultatea de a găsi un loc de muncă potrivit situației sale au contribuit la decizia de a încerca această variantă.
„OnlyFans chiar m-a salvat”
Jessie Cave spune că activitatea de pe platformă i-a permis să își susțină în continuare proiectele artistice. Actrița s-a descris drept o artistă care încearcă să supraviețuiască într-un domeniu dificil și a explicat că, în prezent, se concentrează în special pe spectacole solo cu păpuși.
Pentru ea, veniturile obținute prin intermediul platformei au devenit o modalitate de a finanța această latură a carierei.
„OnlyFans chiar m-a salvat”, a spus Cave în cadrul interviului, explicând că își dorește ca oamenii să înțeleagă că existența unui astfel de cont nu îi anulează activitatea artistică.
Actrița speră, de asemenea, ca experiența sa să le ofere curaj și altor artiști care încearcă să găsească soluții pentru a-și continua proiectele independente.
Decizia a avut și consecințe
Alegerea lui Jessie Cave nu a fost însă lipsită de controverse. După lansarea contului, actrița a fost exclusă de la o convenție dedicată fanilor universului „Harry Potter”.
Cave a continuat, totuși, să vorbească public despre activitatea sa și despre motivele care au determinat-o să facă acest pas. Pentru actriță, experiența a devenit și o formă de a-și revendica independența și de a nu se mai lăsa definită exclusiv de rolul care a făcut-o cunoscută.
Cine este Jessie Cave, actrița care a jucat-o pe Lavender Brown
Jessie Cave a apărut pentru prima dată în rolul lui Lavender Brown în „Harry Potter and the Half-Blood Prince”, lansat în 2009. Personajul său a avut o relație cu Ron Weasley, interpretat de Rupert Grint.
Actrița a revenit în rol în cele două filme „Harry Potter and the Deathly Hallows”, încheind astfel aparițiile sale în celebra franciză.
Cariera lui Cave nu s-a limitat însă la universul „Harry Potter”. Ea a avut apariții în producții precum „Great Expectations”, dar și în seriale cunoscute, printre care „Black Mirror” și „Industry”.
De asemenea, Jessie Cave a contribuit cu vocea personajului Lavender Brown în două jocuri video inspirate de seria „Harry Potter”.